Zeynep Demirel: ''Neeee! Yine mi hamileyim''

Zeynep Demirel, bu mutlu haberi Youtube kanalından "Neeee! Yine mi hamileyim" başlığıyla duyurdu.



Yedi yıl önce Belçika Güzeli Zeynep Sever’le evlenen ve 3 yıl önce de kızı Yade’yi kucağına alan Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Şu günlerde kurduğu youtube kanalının heyecanını yaşayan ve birbirinden renkli videolar paylaşmak için çarşı pazar dolaşıp püf noktaları paylaşan 27 yaşındaki Zeynep Demirel, hamile olduğunu açıkladı. Demirel " Bizim için sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir anda haberi aldık. Şu anda 3 aylık hamileyim" dedi.