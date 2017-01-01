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2016’nın en iyi 11’i belli oldu ! Törene La Liga damgası !
Galatasaray'dan tatsız prova ! Suudi Arabistan'da 4 gol...
G.Saray'ın yeni transferinden ilk açıklama: Para için...
Maçta taraftarlar birbirine girdi ! Bir çok yaralı var...
Tuncay Şanlı'dan olay yaratan transfer ! 35 katı...
Bucaspor'lu minik futbolcuları taşıyan otobüs devrildi !
Fenerbahçe'de Advocaat'tan Van Persie ile özel görüşme !
Dünya Kupası için kritik gün ! 48 takımlı turnuva...
Trabzonspor resmen açıkladı ! Sözleşmesi feshedildi...
Galatasaray kan kaybediyor ! Oynadığı son 7 maç...
Salih Uçan açıkladı: ''Ya yurt dışına giderim ya da...''
Antalyaspor'da sakatlık depremi ! Burnu kırıldı...
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- ŞENOL GÜNEŞ'TEN ŞOK KARAR !
- ŞENOL GÜNEŞ'TEN ŞOK KARAR !
- GALATASARAY NİCOLAS LOMBAERTS İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
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- Olcay Şahan'dan Trabzonspor açıklaması
- G.Saray'ın yeni transferinden ilk açıklama: Para için...
- Maçta taraftarlar birbirine girdi ! Bir çok yaralı var...
- Advocaat'tan sert sözler: Boşuna heveslenme !
- Tuncay Şanlı'dan olay yaratan transfer !
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SÜPER LİG PUAN DURUMU
|NO
|TAKIM
|MAÇ
|PUAN
|1
|Medipol Başakşehir
|16
|36
|2
|Beşiktaş
|16
|35
|3
|Galatasaray
|16
|33
|4
|Fenerbahçe
|16
|31
|5
|Bursaspor
|16
|27
|16
|Kayserispor
|16
|12
|17
|Gaziantepspor
|16
|11
|18
|Adanaspor
|16
|10
SÜPER LİG'DE BU HAFTA
|13.01
|Bursaspor
|(20:00)
|Trabzonspor
|14.01
|Medipol Başakşehir
|(16:00)
|Kayserispor
|14.01
|Karabükspor
|(13:30)
|Akhisar Belediyespor
|14.01
|Atiker Konyaspor
|(19:00)
|Galatasaray
|14.01
|Aytemiz Alanyaspor
|(13:30)
|Çaykur Rizespor
|15.01
|Kasımpaşa
|(13:30)
|Gençlerbirliği
|15.01
|Fenerbahçe
|(19:00)
|Adanaspor
|15.01
|Gaziantepspor
|(16:00)
|Antalyaspor
|16.01
|Osmanlıspor FK
|(19:00)
|Beşiktaş