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ANKET
Sizce Riekerink Galatasaray'da kalmalı mı ?
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SÜPER LİG PUAN DURUMU

NOTAKIMMAÇPUAN
1Medipol Başakşehir1636
2Beşiktaş1635
3Galatasaray1633
4Fenerbahçe1631
5Bursaspor1627
16Kayserispor1612
17Gaziantepspor1611
18Adanaspor1610

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

13.01Bursaspor (20:00)Trabzonspor
14.01Medipol Başakşehir (16:00)Kayserispor
14.01Karabükspor (13:30)Akhisar Belediyespor
14.01Atiker Konyaspor (19:00)Galatasaray
14.01Aytemiz Alanyaspor (13:30)Çaykur Rizespor
15.01Kasımpaşa (13:30)Gençlerbirliği
15.01Fenerbahçe (19:00)Adanaspor
15.01Gaziantepspor (16:00)Antalyaspor
16.01Osmanlıspor FK (19:00)Beşiktaş
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