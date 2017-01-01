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Sizce Aziz Yıldırım artık istifa etmeli mi ?
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SÜPER LİG PUAN DURUMU

NOTAKIMMAÇPUAN
1Beşiktaş1944
2Medipol Başakşehir1942
3Galatasaray1939
4Fenerbahçe1935
5Antalyaspor1931
16Adanaspor1917
17Kayserispor1916
18Gaziantepspor1811

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

10.02Karabükspor (19:00)Beşiktaş
11.02Osmanlıspor FK (16:00)Trabzonspor
11.02Bursaspor (19:00)Fenerbahçe
11.02Aytemiz Alanyaspor (13:30)Gençlerbirliği
12.02Atiker Konyaspor (16:00)Antalyaspor
12.02Akhisar Belediyespor (13:30)Çaykur Rizespor
12.02Galatasaray (19:00)Kayserispor
12.02Kasımpaşa (13:30)Medipol Başakşehir
13.02Gaziantepspor (20:00)Adanaspor
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