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SÜPER LİG PUAN DURUMU
|NO
|TAKIM
|MAÇ
|PUAN
|1
|Beşiktaş
|18
|41
|2
|Medipol Başakşehir
|18
|39
|3
|Galatasaray
|18
|36
|4
|Fenerbahçe
|18
|35
|5
|Antalyaspor
|18
|28
|16
|Adanaspor
|18
|14
|17
|Kayserispor
|18
|13
|18
|Gaziantepspor
|17
|11
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|28.01
|Çaykur Rizespor
|(16:00)
|Karabükspor
|28.01
|Galatasaray
|(19:00)
|Akhisar Belediyespor
|28.01
|Antalyaspor
|(19:00)
|Aytemiz Alanyaspor
|29.01
|Medipol Başakşehir
|(15:00)
|Bursaspor
|29.01
|Kayserispor
|(19:00)
|Fenerbahçe
|29.01
|Gençlerbirliği
|(13:30)
|Osmanlıspor FK
|29.01
|Trabzonspor
|(16:00)
|Gaziantepspor
|30.01
|Adanaspor
|(20:00)
|Kasımpaşa
|30.01
|Beşiktaş
|(20:00)
|Atiker Konyaspor