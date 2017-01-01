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ANKET
Sizce Riekerink Galatasaray'da kalmalı mı ?
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AJANSOTOMOBİL

SÜPER LİG PUAN DURUMU

NOTAKIMMAÇPUAN
1Medipol Başakşehir1636
2Beşiktaş1635
3Galatasaray1633
4Fenerbahçe1631
5Bursaspor1627
16Kayserispor1612
17Gaziantepspor1611
18Adanaspor1610

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

15.01Medipol Başakşehir (00:00)Kayserispor
15.01Aytemiz Alanyaspor (00:00)Çaykur Rizespor
15.01Osmanlıspor FK (00:00)Beşiktaş
15.01Atiker Konyaspor (00:00)Galatasaray
15.01Bursaspor (00:00)Trabzonspor
15.01Fenerbahçe (00:00)Adanaspor
15.01Gaziantepspor (00:00)Antalyaspor
15.01Karabükspor (00:00)Akhisar Belediyespor
15.01Kasımpaşa (00:00)Gençlerbirliği
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