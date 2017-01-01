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Fenerbahçe'de şok sakatlık ! Oyuna devam edemedi
Abdullah Avcı kendinden geçti ! Son dakikadaki gol...
Yeni transfer Başakşehir'i 90+4'te ipten aldı
Moussa Sow'dan flaş karar ! Resmen açıkladı...
Barcelona'ya soğuk duş! Zirve yarışında yara aldılar...
Barcelona maçında skandal karar ! 77. dakikada...
Aras Özbiliz'den F.Bahçe'nin rakibi Krasnodar'a destek !
Rıza Çalımbay'dan maç sonu flaş Eto'o açıklaması !
Bursaspor'un yeni hocası belli oldu ! Hamzaoğlu gitti ve...
Galatasaray o yarışta Fenerbahçe'yi solladı ! 6-0 sonrası...
Galatasaray'dan Podolski ve Volkan Demirel açıklaması !
Sinan Gümüş'den maç sonu flaş açıklama: Podolski...
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- GALATASARAY O YARIŞTA FENERBAHÇE'Yİ SOLLADI !
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SÜPER LİG PUAN DURUMU
|NO
|TAKIM
|MAÇ
|PUAN
|1
|Medipol Başakşehir
|19
|42
|2
|Beşiktaş
|18
|41
|3
|Galatasaray
|19
|39
|4
|Fenerbahçe
|19
|35
|5
|Antalyaspor
|19
|31
|16
|Kayserispor
|19
|16
|17
|Adanaspor
|18
|14
|18
|Gaziantepspor
|18
|11
SÜPER LİG'DE BU HAFTA
|28.01
|Çaykur Rizespor
|1-0 (MS)
|Karabükspor
|28.01
|Galatasaray
|6-0 (MS)
|Akhisar Belediyespor
|28.01
|Antalyaspor
|2-1 (MS)
|Aytemiz Alanyaspor
|29.01
|Medipol Başakşehir
|1-0 (MS)
|Bursaspor
|29.01
|Kayserispor
|4-1 (MS)
|Fenerbahçe
|29.01
|Gençlerbirliği
|1-1 (MS)
|Osmanlıspor FK
|29.01
|Trabzonspor
|4-0 (MS)
|Gaziantepspor
|30.01
|Adanaspor
|(20:00)
|Kasımpaşa
|30.01
|Beşiktaş
|(20:00)
|Atiker Konyaspor