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Bruma'dan itiraf geldi ! Eğer kulüpler anlaşmış olsaydı...
Ergin Ataman’ın basın toplantısı iptal oldu ! Sebebi ise...
Tam 11 takımı geride bıraktı ! Quaresma inanılmaz...
Rekorların adamı Muslera ! Şimdi gözü Simoviç'te...
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- MUSLERA REKORUN EŞİĞİNDE
- AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE’YE GERİ DÖNÜYOR
- ''FENERBAHÇE İLE ANLAŞMAMI ONLAR İSTEDİ''
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SÜPER LİG PUAN DURUMU
|NO
|TAKIM
|MAÇ
|PUAN
|1
|Beşiktaş
|19
|44
|2
|Medipol Başakşehir
|19
|42
|3
|Galatasaray
|19
|39
|4
|Fenerbahçe
|19
|35
|5
|Antalyaspor
|19
|31
|16
|Adanaspor
|19
|17
|17
|Kayserispor
|19
|16
|18
|Gaziantepspor
|18
|11
SÜPER LİG'DE BU HAFTA
|10.02
|Karabükspor
|(19:00)
|Beşiktaş
|11.02
|Osmanlıspor FK
|(16:00)
|Trabzonspor
|11.02
|Bursaspor
|(19:00)
|Fenerbahçe
|11.02
|Aytemiz Alanyaspor
|(13:30)
|Gençlerbirliği
|12.02
|Atiker Konyaspor
|(16:00)
|Antalyaspor
|12.02
|Akhisar Belediyespor
|(13:30)
|Çaykur Rizespor
|12.02
|Galatasaray
|(19:00)
|Kayserispor
|12.02
|Kasımpaşa
|(13:30)
|Medipol Başakşehir
|13.02
|Gaziantepspor
|(20:00)
|Adanaspor