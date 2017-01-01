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Aziz Yıldırım'a sürpriz destek ! ''Hakem terörü'' sözleri...
Galatasaray'dan Semih Kaya açıklaması ! Sakatlık...
Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e transfer oldu ! İmzaladı...
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SÜPER LİG PUAN DURUMU
|NO
|TAKIM
|MAÇ
|PUAN
|1
|Medipol Başakşehir
|17
|39
|2
|Galatasaray
|17
|36
|3
|Beşiktaş
|16
|35
|4
|Fenerbahçe
|17
|32
|5
|Bursaspor
|17
|27
|16
|Kayserispor
|17
|12
|17
|Adanaspor
|17
|11
|18
|Gaziantepspor
|17
|11
SÜPER LİG'DE BU HAFTA
|13.01
|Bursaspor
|1-2 (MS)
|Trabzonspor
|14.01
|Medipol Başakşehir
|5-0 (MS)
|Kayserispor
|14.01
|Karabükspor
|1-0 (MS)
|Akhisar Belediyespor
|14.01
|Atiker Konyaspor
|0-1 (MS)
|Galatasaray
|14.01
|Aytemiz Alanyaspor
|2-3 (MS)
|Çaykur Rizespor
|15.01
|Kasımpaşa
|3-0 (MS)
|Gençlerbirliği
|15.01
|Fenerbahçe
|2-2 (MS)
|Adanaspor
|15.01
|Gaziantepspor
|0-3 (MS)
|Antalyaspor
|16.01
|Osmanlıspor FK
|(19:00)
|Beşiktaş