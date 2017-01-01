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SÜPER LİG PUAN DURUMU
|NO
|TAKIM
|MAÇ
|PUAN
|1
|Medipol Başakşehir
|16
|36
|2
|Beşiktaş
|16
|35
|3
|Galatasaray
|16
|33
|4
|Fenerbahçe
|16
|31
|5
|Bursaspor
|16
|27
|16
|Kayserispor
|16
|12
|17
|Gaziantepspor
|16
|11
|18
|Adanaspor
|16
|10
SÜPER LİG'DE BU HAFTA
|15.01
|Medipol Başakşehir
|(00:00)
|Kayserispor
|15.01
|Aytemiz Alanyaspor
|(00:00)
|Çaykur Rizespor
|15.01
|Osmanlıspor FK
|(00:00)
|Beşiktaş
|15.01
|Atiker Konyaspor
|(00:00)
|Galatasaray
|15.01
|Bursaspor
|(00:00)
|Trabzonspor
|15.01
|Fenerbahçe
|(00:00)
|Adanaspor
|15.01
|Gaziantepspor
|(00:00)
|Antalyaspor
|15.01
|Karabükspor
|(00:00)
|Akhisar Belediyespor
|15.01
|Kasımpaşa
|(00:00)
|Gençlerbirliği