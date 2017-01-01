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ANKET
Sizce Riekerink Galatasaray'da kalmalı mı ?
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SÜPER LİG PUAN DURUMU

NOTAKIMMAÇPUAN
1Medipol Başakşehir1739
2Galatasaray1736
3Beşiktaş1635
4Fenerbahçe1732
5Bursaspor1727
16Kayserispor1712
17Adanaspor1711
18Gaziantepspor1711

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

13.01Bursaspor1-2 (MS)Trabzonspor
14.01Medipol Başakşehir5-0 (MS)Kayserispor
14.01Karabükspor1-0 (MS)Akhisar Belediyespor
14.01Atiker Konyaspor0-1 (MS)Galatasaray
14.01Aytemiz Alanyaspor2-3 (MS)Çaykur Rizespor
15.01Kasımpaşa3-0 (MS)Gençlerbirliği
15.01Fenerbahçe2-2 (MS)Adanaspor
15.01Gaziantepspor0-3 (MS)Antalyaspor
16.01Osmanlıspor FK (19:00)Beşiktaş
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