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Sizce Riekerink Galatasaray'da kalmalı mı ?
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SÜPER LİG PUAN DURUMU

NOTAKIMMAÇPUAN
1Medipol Başakşehir1739
2Beşiktaş1738
3Galatasaray1836
4Fenerbahçe1732
5Atiker Konyaspor1827
16Adanaspor1814
17Kayserispor1813
18Gaziantepspor1711

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

21.01Akhisar Belediyespor0-0 (MS)Kayserispor
21.01Atiker Konyaspor2-1 (MS)Çaykur Rizespor
21.01Bursaspor0-1 (MS)Adanaspor
21.01Karabükspor2-1 (MS)Galatasaray
22.01Gaziantepspor (13:30)Gençlerbirliği
22.01Kasımpaşa (16:00)Trabzonspor
22.01Fenerbahçe (19:00)Medipol Başakşehir
22.01Osmanlıspor FK (13:30)Antalyaspor
23.01Aytemiz Alanyaspor (20:00)Beşiktaş
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