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ANKET
Sizce Riekerink Galatasaray'da kalmalı mı ?
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SÜPER LİG PUAN DURUMU

NOTAKIMMAÇPUAN
1Medipol Başakşehir1942
2Beşiktaş1841
3Galatasaray1939
4Fenerbahçe1935
5Antalyaspor1931
16Kayserispor1916
17Adanaspor1814
18Gaziantepspor1811

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

28.01Çaykur Rizespor1-0 (MS)Karabükspor
28.01Galatasaray6-0 (MS)Akhisar Belediyespor
28.01Antalyaspor2-1 (MS)Aytemiz Alanyaspor
29.01Medipol Başakşehir1-0 (MS)Bursaspor
29.01Kayserispor4-1 (MS)Fenerbahçe
29.01Gençlerbirliği1-1 (MS)Osmanlıspor FK
29.01Trabzonspor4-0 (MS)Gaziantepspor
30.01Adanaspor (20:00)Kasımpaşa
30.01Beşiktaş (20:00)Atiker Konyaspor
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