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  • Müzeden kupa çalmaya çalışan Halit Şahin'den flaş sözler !
  • Galatasaray ara transfere en çok para harcayan kulüp oldu
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  • Galatasaray'da Muslera şoku !
  • Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı
  • Leverkusen Başkanı'ndan çok sert açıklama
  • Emenike nasıl affedildi ? Flaş iddia...
  • Mourinho ropörtajı yarıda bıraktı
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş paylaşım
  • Moussa Sow'dan iddiali derbi sözleri
  • Mesut Özil, Barcelona yolunda !
  • İsmail Köybaşı, 9 ay sonra...
  • UEFA, Beşiktaş'ın adaylığını açıkladı
  • İran’dan ABD'ye misilleme !
  • Bruma'ya yeni teklif ! 2.2 milyon euro...
  • Trabzonspor istedi, Milan ile anlaştı
  • David Beckham fena yakalandı
  • ''Galatasaray Adası 60 yıldır tapulu malımızdır''
  • Beşiktaş, Tosic'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı
  • İşte Arda'nın yeni işi... Türkiye'de bir ilk
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama geldi !
  • Bir Mario gider bir Mario gelir !
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  • Nazifoğlu'na Fenerbahçe tepkisi
  • Riekerink, Sabri'yi istememiş !
  • Fikret Orman: ''Caner Erkin'i alacağız''
  • Ronaldinho, Barcelona'nın kulüp elçisi oldu
  • Tudor, Galatasaray'dan iki transfer istedi
  • ''Sezon sonunda Fenerbahçe'deyim''
  • Fenerbahçe tarih yazıyor !
  • Agüero'ya marijuana şoku
  • Oğuzhan Özyakup için 35 milyon Euro
  • Fenerbahçe taraftarı Arena’ya gidiyor !
  • Sigthorsson G.Saray'a nefes aldırdı
  • Arda Turan rekor kırabilir
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SÜPER LİG PUAN DURUMU

NOTAKIMMAÇPUAN
1Beşiktaş1944
2Medipol Başakşehir1942
3Galatasaray1939
4Fenerbahçe1935
5Antalyaspor1931
16Adanaspor1917
17Kayserispor1916
18Gaziantepspor1811

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

10.02Karabükspor (19:00)Beşiktaş
11.02Osmanlıspor FK (16:00)Trabzonspor
11.02Bursaspor (19:00)Fenerbahçe
11.02Aytemiz Alanyaspor (13:30)Gençlerbirliği
12.02Atiker Konyaspor (16:00)Antalyaspor
12.02Akhisar Belediyespor (13:30)Çaykur Rizespor
12.02Galatasaray (19:00)Kayserispor
12.02Kasımpaşa (13:30)Medipol Başakşehir
13.02Gaziantepspor (20:00)Adanaspor
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