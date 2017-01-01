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Sizce Riekerink Galatasaray'da kalmalı mı ?
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SÜPER LİG PUAN DURUMU

NOTAKIMMAÇPUAN
1Beşiktaş1841
2Medipol Başakşehir1839
3Galatasaray1836
4Fenerbahçe1835
5Antalyaspor1828
16Adanaspor1814
17Kayserispor1813
18Gaziantepspor1711

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

28.01Çaykur Rizespor (16:00)Karabükspor
28.01Galatasaray (19:00)Akhisar Belediyespor
28.01Antalyaspor (19:00)Aytemiz Alanyaspor
29.01Medipol Başakşehir (15:00)Bursaspor
29.01Kayserispor (19:00)Fenerbahçe
29.01Gençlerbirliği (13:30)Osmanlıspor FK
29.01Trabzonspor (16:00)Gaziantepspor
30.01Adanaspor (20:00)Kasımpaşa
30.01Beşiktaş (20:00)Atiker Konyaspor
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