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Balotelli, taraftarı ırkçılıkla suçladı ! ''Maymun sesleri...''
Beşiktaş'ın yeni kulüp binası açıldı ! Bakan Müezzinoğlu...
Galatasaray'a 22 yaşında gol makinesi geliyor !
''Galatasaray'a büyük tehdit'' haberi için açıklama !
Volkan Demirel'in eşi: ''Halk otobüsüne biniyorum''
Lille, Eder'i kiralamaya yanaşmıyor ! Tranferde şok haber...
Beşiktaş'ta Sobol beklemede ! Kartal'dan sürpriz hamle...
Fenerbahçe, lideri konuk edecek ! Muhtemel 11...
Slaven Bilic'ten sürpriz transfer ! Tam 8 milyon Sterlin...
TFF'den işitme engelli taraftar için açıklama ! Müjde...
Osmanlıspor'dan Chapecoense'ye jest ! Bedelsiz transfer....
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SÜPER LİG PUAN DURUMU
|NO
|TAKIM
|MAÇ
|PUAN
|1
|Medipol Başakşehir
|17
|39
|2
|Beşiktaş
|17
|38
|3
|Galatasaray
|18
|36
|4
|Fenerbahçe
|17
|32
|5
|Atiker Konyaspor
|18
|27
|16
|Adanaspor
|18
|14
|17
|Kayserispor
|18
|13
|18
|Gaziantepspor
|17
|11
SÜPER LİG'DE BU HAFTA
|21.01
|Akhisar Belediyespor
|0-0 (MS)
|Kayserispor
|21.01
|Atiker Konyaspor
|2-1 (MS)
|Çaykur Rizespor
|21.01
|Bursaspor
|0-1 (MS)
|Adanaspor
|21.01
|Karabükspor
|2-1 (MS)
|Galatasaray
|22.01
|Gaziantepspor
|(13:30)
|Gençlerbirliği
|22.01
|Kasımpaşa
|(16:00)
|Trabzonspor
|22.01
|Fenerbahçe
|(19:00)
|Medipol Başakşehir
|22.01
|Osmanlıspor FK
|(13:30)
|Antalyaspor
|23.01
|Aytemiz Alanyaspor
|(20:00)
|Beşiktaş