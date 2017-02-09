Yusuf Namoğlu'ndan video hakem açıklaması

Video yardımcı hakem sisteminin hangi kararlarda yardımcı olacağına dair gelen soruya Yusuf Namoğlu, "Bütün kararları sahada hakem verecek. Video asistan hakem, bir nevi yardımcıdır. Görüşünü söyleyecektir, tatbik eden hakem olacaktır. Karara katılamayabilir. Yüzde 100 emin olduğu konuda karar verecek. Durdur, penaltı. Durdur, ihraç." dedi.

Yusuf Namoğlu, video asistan hakemin 4 konuda müdahale edeceğini belirterek, "Gol kararı, penaltı kararı, ihraç olayı ve kartlar konusunda yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

VIDEO ASİSTAN HAKEMİ TOPLANTISI TAMAMLANDI

FIFA, TFF, IFAB ve Kulüpler Birliği'nden yetkililerinin katıldığı ve Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne (VAR) geçiş hazırlıklarının ele alındığı Proje Toplantısı, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) Zürih'teki merkezinde yapılan görüşmeler ile tamamlandı.

VAR eğitimlerinin içerikleri ve planlamasının ele alındığı toplantıda, hakem seçimleri, proje kapsamında atılacak diğer adımlar ile yol haritası konuları görüşüldü.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı ve FIFA VAR Uzmanı Roberto Rosetti, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Mesut Altan, Genel Sekretervekili Mustafa Eröğüt ile IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud ve IFAB Baş Teknik Danışmanı David Elleray'ın katıldığı görüşmede, önümüzdeki Mart ayında testlere başlanması konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantının FIFA merkezinde dün gerçekleştirilen oturumuna FIFA Baş Teknik Sorumlusu Marco van Basten, Teknoloji Departmanı Müdürü Johannes Holzmuller, Teknoloji Departmanı Sorumlusu Daniele Diana katılmış ve projenin teknolojik alt yapısına dair bilgilendirme yapmıştı.

FIFA, TFF, IFAB ve Kulüpler Birliği'nden yetkililerinin katıldığı ve Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne (VAR) geçiş hazırlıklarının ele alındığı Proje Toplantısı, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) Zürih'teki merkezinde yapılan görüşmeler ile tamamlandı.

VAR eğitimlerinin içerikleri ve planlamasının ele alındığı toplantıda, hakem seçimleri, proje kapsamında atılacak diğer adımlar ile yol haritası konuları görüşüldü.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı ve FIFA VAR Uzmanı Roberto Rosetti, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Mesut Altan, Genel Sekretervekili Mustafa Eröğüt ile IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud ve IFAB Baş Teknik Danışmanı David Elleray'ın katıldığı görüşmede, önümüzdeki Mart ayında testlere başlanması konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantının FIFA merkezinde dün gerçekleştirilen oturumuna FIFA Baş Teknik Sorumlusu Marco van Basten, Teknoloji Departmanı Müdürü Johannes Holzmuller, Teknoloji Departmanı Sorumlusu Daniele Diana katılmış ve projenin teknolojik alt yapısına dair bilgilendirme yapmıştı.