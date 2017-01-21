ANA SAYFA
Yoksulluk nafakası yattı !

YOKSULLUK NAFAKASI YATTI !

Caner Erkin, hakkında başlatılan icra takibi üzerine eski eşi Asena Atalay’a 120 bin TL’lik yoksulluk nafakasını faiziyle ödedi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Asena Atalay, 2 Ocak’ta Şükran Ovalı ile evlenen eski eşi Caner Erkin hakkında icra takibi başlatmıştı. Caner Erkin’in Roma’daki düğününden 3 gün sonra İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvuran Asena, eski eşinin aylık 10 bin TL olan yoksulluk nafakasını 12 aydır ödemediğini ileri sürmüştü.

Caner Erkin’in “O paranın bir kısmını elden bir kısmını banka yoluyla ödedim” savunması sonuç vermedi. Avukat Beyza Sındıraç’ın takip ettiği nafaka davası Asena’nın lehine sonuçlandı. Caner Erkin, eski eşine 4 Şubat 2016-5 Ocak 2017 arasındaki 12 aylık nafaka olan 120 bin TL’yi dün faiziyle ödedi. 

Vatan
126
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Yoksulluk nafakası yattı !''Harika gollerin adamı''Eslem Öztürk Erzurumspor'da !
Trabzonspor, Caceres'in transferinden vazgeçtiAbdoulaye Ba, 1860 Münih'te !Caner Erkin geri dönüyor
Beşiktaş'tan Ersan Gülüm'e: ''Bonservisinle gel''''Abartılacak bir şey yok''Hamit Altıntop, Çaykur Rizespor'la anlaştı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS