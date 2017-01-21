Yoksulluk nafakası yattı !

Asena Atalay, 2 Ocak’ta Şükran Ovalı ile evlenen eski eşi Caner Erkin hakkında icra takibi başlatmıştı. Caner Erkin’in Roma’daki düğününden 3 gün sonra İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvuran Asena, eski eşinin aylık 10 bin TL olan yoksulluk nafakasını 12 aydır ödemediğini ileri sürmüştü.

Caner Erkin’in “O paranın bir kısmını elden bir kısmını banka yoluyla ödedim” savunması sonuç vermedi. Avukat Beyza Sındıraç’ın takip ettiği nafaka davası Asena’nın lehine sonuçlandı. Caner Erkin, eski eşine 4 Şubat 2016-5 Ocak 2017 arasındaki 12 aylık nafaka olan 120 bin TL’yi dün faiziyle ödedi.