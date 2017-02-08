Yılmaz Vural’dan olay sözler

Bip uygulamasında yer alan ’10 Numara Muhabbet’ kanalına açıklamalarda bulunan ünlü teknik adam Yılmaz Vural yine gündem oluşturacak sözler sarf etti.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Beşiktaş’tan alacağı hakkında konuşan Yılmaz Vural şunları söyledi:

“Bir insanın alacağının olmasının etiklik ile ne alakası var. Adam vermiş ve parasını alacak tabii. Ama şimdi bunu TFF Başkanı ve Beşiktaş ilişkisine getirirsek yanlış olur işte bu yüzden biz diyoruz ki yapmayalım, bu tarzda Başkan seçimi yanlış olur. Paralı Başkan seçmeyelim. Bu arada ben biliyorum ki Yıldırım Demirören’in böyle bir şey yapması mümkün değil ama başarısız olan taraf hemen bunları önünüze koyuveriyor. Deniliyor ki ‘Bu bu ilişkilerden dolayı Beşiktaş kullanılıyor, Demirören Beşiktaş’ın başarısını istiyor böylece Beşiktaş’ın kazandığı başarı sayesinde para kazanacak ve O da kendi payını kurtaracak’ Böyle bir alaturka düşünce olur mu? Ben buna katılmıyorum. Şimdi Yıldırım Bey’e bu kadar yüklenmenin bir alemi var mı, bilmiyorum. Ama maalesef bu dedikoduları engelleyemeyeceğiz. Başka bir örnek Fenerbahçeli Başkan Mehmet Ali Aydınlar. Saygın bir işadamı ama ne hale getiriyoruz. İşte Beşiktaşlı Başkan ne hale getirdik. Ondan evvel Galatasaraylı Başkanlar vardı onları ne hale getiriyoruz. Yani maalesef olmuyor. Taraflı görüyoruz, çünkü bir bahane gerekiyor hepimize… O yüzden ben bu kadar acımasız bakmıyorum. Ben sanmıyorum ki Demirören 100 milyon için Beşiktaş’ı şampiyon yapsın. Hakemlere Beşiktaş’ı koruyun desin. Öyle düşünmüyorum.”