Yılmaz Vural’dan flaş küfür yorumu

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. BİP uygulamasında yer alan “10 numara muhabbet” kanalında futbola dair yaptığı açıklamalar ile gündem oluşturan Yılmaz Vural özellikle karşılaşmanın ilk yarısında son zamanların en kötü Fenerbahçe’sinin olduğunu belirtirken şunları söyledi:

“Ben Fenerbahçe’yi çocukluğumdan beri izliyorum. Derbide bu kadar sıkıntıya girdiğini ilk defa gördüm. Ve içimden eyvah eyvah Kayserispor maçı tekrarlanacak dedim. Allahtan Beşiktaş o kadar baskılı oynamasına rağmen fazla pozisyon üretemedi. Ama ilk yarının sonuna doğru Tosic’in yapmış olduğu çocuksu hareket diyeceğim ben buna. Kendisini ne kadar savunsa da van Persie aileme küfür etti, bana bunu yaptı derse de olmaz öyle. Futbolun bana küfür etti gibi bir şey demeye yeri yok. Futbolda edilen küfürü ciddiye almayacaksın. Zaten Tosic de şu an muhtemelen yaptığı çocukça hareketten dolayı çok pişmandır.”

“ŞENOL HOCA’YI İLK DEFA KONTROLDEN ÇIKMIŞ GÖRDÜM”

Fenerbahçeli Kjaer ile girdiği tartışmadan dolayı 1 maç ceza alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında da açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, “Şenol Hoca benim çok yakın arkadaşım. Çok saygı duyduğum bir teknik adam, ama ilk defa kendisini bu kadar sinirli gördüm. Kendisinin ilk defa bu kadar kontrolden çıktığını gördüm. Şenol Hoca resmen başka birisiydi o gün. Sanırım maçtaki o hayal kırıklığı onun öyle davranmasına neden oldu” şeklinde konuştu.

Hakemler hakkında yorumlarda bulunan Vural, “Ben şuan ki hakemleri hepsini yakıdan tanıyorum. Hepsi çok iyi çocuklar ama idare etme kapasiteleri maalesef çok üst seviyede değil. Yani iyi niyetlerinden kimsenin şüphesi olmasın ama beceremiyorlar bazen. Hata oranlarına bakarsan herkes için çok farklı değil aslında. Bunda kasıt unsuru çok önemli yani. Ama burada hakem müessesi çok büyük sorunlar yaşıyor. Şu anlamda yani ben geçen Federasyon’daydım izledim hakemlerimiz artık Riva’da çok düzgün bir şekilde haftada 3-4 gün çalışıyor. Aslında TFF onların iyi olması adına her şeyi yapıyor. Tüm imkanları veriyor. Türkiye’de de hakemlerimize karşı çok büyük bir baskı var. Zaten bu baskıyı da Avrupa’da çok başarılı maç yöneten hakemlerimiz Türkiye’ye gelince kötü maç yönettikleri zaman anlıyoruz” diye konuştu.

“ADVOCAAT GARİP GARİP DEMEÇLER VERİYOR”

Yılmaz Vural, Fenerbahçe teknik patronu Advocaat hakkında da değerlendirmede bulundu. Hollandalı teknik adamın, kötü sonuçlar alınan maçlar sonrası futbolcularını eleştirmesinin yanlış olduğunu belirtirken, şunları söyledi.

“Fenerbahçe’nin şu anki lig performansı hayal kırıklığı tabii ama teknik direktörün de futbolcuları hedef alan söylemleri olmuyor. Tamam bir Avrupalı mantığıyla memnun değilseniz anlatabilirsiniz, ama burası Türkiye. Sizin takımın başındaki lider olarak bu söylemleriniz, daha ligin bitmesine çok varken bütün ilişkileri koparabilir. Advocaat gibi bir ismin çok daha dikkatli açıklamalarda bulunması gerekir bence, ama çok etkilenmiş demek ki garip garip demeçler veriyor. Bu söylemler antrenör ile futbolcular arasını açar ve bu lige yansır” değerlendirmesinde bulundu.