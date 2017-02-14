Yılmaz Vural: ''Galatasaray'ı şampiyon yaparım''

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne aday olduğunu canlı yayında açıkladı.

Vural, Beyaz TV'de katıldığı programda şunları söyledi:

'Şenol Güneş'ten sonra en çok maça çıkan benim'

"Türk antrenörlerin beklentisidir, büyük takımları çalıştırabilmek. Biz de kendimizi layık gördük bu göreve. Benim geçmişte de açıklamam oldu. Türk antrenör yokmuydu da Riekerink'i göreve getirdiler. Göreve talip olmak, tabi Türkiye'de komik duruma düşüyorsunuz. Ben bugüne kadar hep talip oldum ama magazine konu olduk. İşte 19 cevapsız arama vb. Tabi ki kıyaslıyoruz biz kendimizi Avrupa tecrübemiz var. Şenol Güneş'ten sonra en çok maç yöneten benim. Böyle büyük bir kulüpte görev almayı hep arzu ettik. Zaten bize hep bu dönemlerde geliyorlar. Sezon başında göreve getirmiyorlar."

'Galatasaraylılar pişman olmaz'

"Ben 3-5 sene önce olsa biraz daha rahat konuşurdum ama şimdi temkinli konuşuyorum. Galatasaray beni göreve getirirse, Galatasaraylılar pişman olmaz. Dün ben maçtaydım, Ünal Aysal'ın locasından izledim. Galatasaray'ı iyi tanıyorum, ben göreve gelirsem antrenör hatasıyla şampiyonluk kaçmaz. Ben göreve gelirsem ve şampiyonluk kaçarsa bu benim hatamdan olmaz. Deveye hendek mi atlatıyoruz, herşeyi yabancı yapar, Türk yapamaz mantığından sıyrılalım. Bakın Hamza kardeşim 3 tane kupa aldı. Abdullah Avcı bugün neler yapıyor. Siz imkan verirseniz bakın neler yapıyorlar. Zaten bu takımların forması 1 puan alıyor, siz de biraz antrenörlük yaparsanız zaten 3 puan gelir.

'Galatasaray maçlarına gidiyorum'

"Galatasaray takımı bütün bu olumsuzluklara rağmen hala şampiyonluk mücadelesi veriyorsa siz de biraz yardımcı olursunuz. Galatasaray maçlarına gidiyorum, orada da taraftarlar ya hocam sen gelsene diyor. Galatasaray yönetimi yanlış yapmaz. Biz de işimizi iyi yapıyoruz, baskı neyse biliyoruz hepsini yaşadık biz de. Kısa sürede nasıl müdahale edilir ben hep bunu yaşadım. Bir oyuncuyu doğru pozisyonda oynatmak lazım. Galatasaray'da Eren var, Podolski var etkili golcüler var."