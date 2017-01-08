ANA SAYFA
Veli Kavlak'ta imza an meselesi

VELİ KAVLAK'TA İMZA AN MESELESİ

Kayserispor, Beşiktaş'ta forma giyen Veli Kavlak'ın transferinde mutlu sona yaklaştı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

19 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul sonrası başkanlık koltuğuna oturacak olan Erol Bedir, "Yangın tüpü elimizde. Gereken müdahaleyi yapıyoruz"dedi.

Çok zor bir görev yapacaklarını bildiklerini, kulübün büyük sorunlarına büyük çareler bulmaları gerektiğinin altını çizen Bedir, yangın tüpünün ellerinde olduğunu ve gerekli yerlere gerekli müdahalenin yapılacağını söyledi. Antalya'da transfer çalışmaları da sürdürdüklerini söyleyen Bedir, "Şartları iyileştirmek için çalışıyoruz. Kayserispor, Kayseri'nin takımı. Bize verilen bu zor görevi başarmak zorundayız. Transferler yapıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Şuan bir sorun yok. Sergen hocamız takımın başına. Transfer listemiz elimizde. Yapacağımız takviyelerle birlikte bu takımı kurtarmayı hedefliyoruz." dedi.

Veli Kavlak tamam gibi

Beşiktaş ile transfer temasında olan Kayserispor'un Veli Kavlak ısrarı sürüyor. Siyah beyazlı kulüp idarecileri ile yapılan ikili görüşmelerde anlaşma sağlandı. Son sözü söyleyecek olan Veli Kavlak'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.

66
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fırat Aydınus'a maç yok !Fatih Terim’e olay sözler !Melo resmen Palmeiras’da
Fikret Orman'dan olay yaratacak sözler !Quaresma Fenerbahçe'ye önerilmişBeşiktaş’a 1.92'lik forvet !
Trabzonspor Aatif'ı kampa getirdiOsmanlıspor'da ayrılıkSergen Yalçın Kerim Frei'ı istiyor
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS