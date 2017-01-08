Veli Kavlak'ta imza an meselesi

19 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul sonrası başkanlık koltuğuna oturacak olan Erol Bedir, "Yangın tüpü elimizde. Gereken müdahaleyi yapıyoruz"dedi.

Çok zor bir görev yapacaklarını bildiklerini, kulübün büyük sorunlarına büyük çareler bulmaları gerektiğinin altını çizen Bedir, yangın tüpünün ellerinde olduğunu ve gerekli yerlere gerekli müdahalenin yapılacağını söyledi. Antalya'da transfer çalışmaları da sürdürdüklerini söyleyen Bedir, "Şartları iyileştirmek için çalışıyoruz. Kayserispor, Kayseri'nin takımı. Bize verilen bu zor görevi başarmak zorundayız. Transferler yapıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Şuan bir sorun yok. Sergen hocamız takımın başına. Transfer listemiz elimizde. Yapacağımız takviyelerle birlikte bu takımı kurtarmayı hedefliyoruz." dedi.

Veli Kavlak tamam gibi

Beşiktaş ile transfer temasında olan Kayserispor'un Veli Kavlak ısrarı sürüyor. Siyah beyazlı kulüp idarecileri ile yapılan ikili görüşmelerde anlaşma sağlandı. Son sözü söyleyecek olan Veli Kavlak'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.