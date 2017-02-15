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Van Persie kadroya alınmadı !

VAN PERSİE KADROYA ALINMADI !

Fenerbahçe'de Robin van Persie Krasnodar maçı kadrosuna alınmadı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Van Persie bu maçın kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe, yarın Krasnodar ile Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçına çıkacak. Zorlu karşılaşmada Robin van Persie’nin 11’de başlaması bekleniyordu ancak teknik direktör Dick Advocaat, Hollandalı yıldızı maç kadrosuna almadı. 

Advocaat riske etmedi

Van Persie'nin arka adalesinde ağrılarının olduğu ve oynayabilecek olmasına rağmen teknik direktör Dick Advocaat tarafından hiçbir şekilde riske edilmek istenmediği için Rusya'ya götürülmediği öğrenildi. Bilindiği üzere Van Persie, Beşiktaş ile oynanan kupa maçında yaşananlardan ötürü PFDK tarafından 3 maç ceza almış, Tahkim Kurulu bu cezayı daha sonra 2 maça indirmişti. Dolayısıyla Van Persie Bursa maçının ardından bu pazar oynananacak Kasımpaşa mücadelesinde de forma giyemeyecek.

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