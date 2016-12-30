Van der Wiel'e talip çıktı

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Gregory van der Wiel'ın Sporting Lizbon tarafından istendiği öne sürüldü.



Portekiz'in ünlü spor gazetesi O Jogo'da yer alan haberde; 32 yaşındaki Joao Pereira'yı Trabzonspor'a göndermeye hazırlanan Sporting Lizbon'un, Gregory van der Wiel ile ilgilenmeye başladığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin kendisine kulüp bulmasını istediği Van der Wiel'ın Sporting Lizbon'da oynayan Bas Dost, Luc Castaignos ve Marvin Zeegelaar'dan kulüp ve ülke hakkında bilgi aldığı belirtildi.



Haberin detaylarında, kariyerinde Ajax ve Paris Saint-Germain kulüplerin de de forma giyen Gregory van der Wiel'ı Olimpik Marsilya'nın da transfer etmek istediğinin altı çizildi.

ADVOCAAT, VAN DER WIEL'İ NEDEN SİLDİ?



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gregory van der Wiel'ın kadro dışı kalması kararını ve nedenini şöyle açıklamıştı:



"Gregory için de başka bir kulüp bulmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu kulübün bazı kuralları vardır. Bunlara uymak zorundasınızdır. Herkes için bu kurallar geçerli. Onlar kendi kurallarını koyabileceklerini ve öyle devam edebileceklerini düşündüler. Belki bazı yerlerde olur ama benim olduğum yerde olmaz. Bir yere kadar olabilir ama bir an geldi daha fazlasının olmayacağını düşündüm."