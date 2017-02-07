Van der Wiel ayrılıyor !

Fenerbahçe'de bir türlü beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri yolu gözüktü.
Fenerbahçe'ye sezon başında Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurmak amacıyla PSG'den transfer edilen ancak gösterdiği performans ile bir türlü bekleneni karşılayamayan Van der Wiel, takımdan ayrılıyor.
Voetbal International'ın haberine göre; Hollandalı sağ bekin Birleşik Arap Emirlikleri takımından Al Wahda'nın tecrübeli oyuncu ile sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu belirtiliyor.
Hatırlanacağı üzere yıldız futbolcu Emenike ile birlikte Türkiye Kupası'nda oynanan Amedspor maçı sonrası kadro dışı bırakılmış ve geçtiğimiz günlerde Dick Advocaat tarafından affedilerek yeniden takımla çalışmalara başladı.
Al Wahda'nın Al Jazira ile yaptığı maçı Dubai'de izleyen 28 yaşındaki Hollandalı sağ bekin, maçın ardından Al Wahda ile transfer görüşmesinde bulunduğu belirtilmişti.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Fenerbahçe'de flaş gelişme ! Van der Wiel...
Beşiktaş Yönetimi harekete geçti ! O görüntüler...
Hakan Balta'dan itiraflar: Eskiden maçtan sonra...
Güney Afrika'da yok artık dedirten olay ! Maça ara verildii !
Beşiktaş Hapoel Beer Sheva biletleri satışa çıktı !
Fenerbahçe'den açıklama geldi ! Advocaat gidiyor !
Derbi sonrası Beşiktaş'a gelecek cezanın tarihi belli oldu !
Galatasaray ağır yaralı ! 3 yıldızdan kötü haber...
Galatasaray'dan en iyisi Linnes ! O isimleri geçti...
Babel ara transfer dönemine damga vurdu ! Belli oldu...
Muharrem Usta: ''Trabzonspor’un geleceğini kurmak istiyoruz''
Caner Erkin nafakayı faiziyle ödedi ! Asena Atalay...
VAN DER WİEL AYRILIYOR !
Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni karşılayamayan Van der Wiel, takımdan ayrılıyor.
Fenerbahçe'de bir türlü beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri yolu gözüktü.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS