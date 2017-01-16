VakıfBank finale yükseldi

VAKIFBANK FİNALE YÜKSELDİ VakıfBank, Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden finale yükseldi: 3-0. Voleybol » Diğer Voleybol Haberleri 16.01.2017 20:13

Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup eden VakıfBank, ilk finalist oldu. VakıfBank’ın finaldeki rakibi, saat 19.00’da yapılacak Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe maçının galibi olacak. Salon: TVF Başkent Hakemler: Nurper Özbar, Burhan İlhan VakıfBank: Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Slöetjes, Gözde Kırdar (Hatice Gizem Örge, Hill, Cansu Özbay, Melis Duru) Bursa Büyükşehir Belediyespor: Da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Horvath, Prokopic (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Bashnakova, Nuran İnce, İkbal Albayrak) Setler: 25-17, 25-19, 25-16 AMK Gazetesi 62