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VakıfBank finale yükseldi

VAKIFBANK FİNALE YÜKSELDİ

VakıfBank, Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden finale yükseldi: 3-0.

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Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup eden VakıfBank, ilk finalist oldu.

VakıfBank’ın finaldeki rakibi, saat 19.00’da yapılacak Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe maçının galibi olacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nurper Özbar, Burhan İlhan

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Slöetjes, Gözde Kırdar (Hatice Gizem Örge, Hill, Cansu Özbay, Melis Duru)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Horvath, Prokopic (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Bashnakova, Nuran İnce, İkbal Albayrak)

Setler: 25-17, 25-19, 25-16

AMK Gazetesi
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