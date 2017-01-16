Ümit Davala Fenerbahçe'den transfer yaptı

Tuzlaspor, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç file bekçisi Murat Hocaoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

Tuzla Belediye Stadı'nda Tuzlaspor Kulüp Başkanı Murat Erdoğan, başkan yardımcıları Cihan Haspolatlı ve Ümit Davala ile teknik direktör Aydın Kaldrım’ın katıldığı imza törerinde, kaleci Murat Hocaoğlu kendisini sezon sonuna kadar Tuzlaspor’lu yapan sözleşmeye imza attı.



Fenerbahçe alt yapısından yetişen Hocaoğlu kariyerinde sarı lacivertli kulüp dışında Çanakkale Dardanelspor ile Altınordu takımlarından kiralık olarak forma giymişti.