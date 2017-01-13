Türkiye stadyumlarda devrim yaptı

Dünyada uluslararası organizasyonlara ev sahipliği hakkı kazanan birçok ülke stat yapımı konusunda büyük sıkıntılar yaşarken, Türkiye herhangi büyük bir turnuvayı düzenlememesine karşın yenilenen stadyumları ile adeta parmak ısırtıyor.



2007 sonrası Avrupa'nın zirvesindeyiz!



2007 yılından bu yana inşa edilen stadyumların yer aldığı listede Türkiye 18 stadyumla ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 14 stadyumla 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyen Polonya ve 2018 Dünya Kupası'nın ev sahibi olan Rusya takip etti.



8 stadyum inşa eden Almanya, 6 stadyum inşa eden İngiltere ve 5 stadyum inşa eden Fransa gibi spor devi ülkeler Türkiye'nin bir hayli gerisinde kaldı.



Bakan Kılıç: Toplam maliyet 3 milyar 400 lira



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yeni statlar ile Türk futbolunun çehresinin değişeceğini belirterek, "Toplam maliyeti yaklaşık 3 milyar 400 milyon lira olan 30 stat projesinde önemli gelişmeler kaydettik. Daha önce de sıklıkla dile getirdiğim gibi, dünya üzerinde şu anda tek bir hamleyle 30 stadyumu inşa eden başka bir ülke yok. Bunların bir kısmı tamamlandı ve kullanıma açıldı, bir kısmında da artık sona doğru yaklaşılıyor." dedi.



Bakan Kılıç, yeni yapılan statların 2 haftada 1 kez maç oynanan yapılar olmayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Bunlar yaşayan stadyumlar olacak. Statların tribün altları olarak adlandırdığımız alanlardan salonlar üretilecek. Aynı zamanda stadyumlarımızı kafeler, restoranlar gibi sosyal alanların yanı sıra, spor malzemesi ticaretinin yapılabileceği mağazaların, sosyal faaliyetlerin yapılacağı mekanların bulunduğu birer kompleks olarak düşünüyoruz. Bu sayede stadyumlarımızı amatör sporlara yoğun hizmet verecek birer yapı olarak tasarlıyoruz."

Haber7