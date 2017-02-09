Türkiye, FIFA sıralamasındaki yerini korudu

FIFA’nın internet sitesinde açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, geçen 3 ayda olduğu gibi 24. sırada yer aldı.
Arjantin’in liderlikte yer aldığı listenin ilk 5 sırasında değişim yaşanmadı. Sıralamada Arjantin’i Brezilya, Almanya, Şili ve Belçika takip etti. Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 20, Ukrayna 30, Finlandiya 97, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu.
Gabon’da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası’nda Mısır’ı yenerek şampiyon olan Kamerun, 29 basamak birden atlayarak 33. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 9 Mart’ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takımlar Puan Değişim
1 Arjantin 1635 -
2 Brezilya 1529 -
3 Almanya 1433 -
4 Şili 1386 -
5 Belçika 1371 -
6 Fransa 1313 1
7 Kolombiya 1304 -1
8 Portekiz 1240 -
9 Uruguay 1195 -
10 İspanya 1168 -
AA
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TÜRKİYE, FIFA SIRALAMASINDAKİ YERİNİ KORUDU
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu.
FIFA’nın internet sitesinde açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, geçen 3 ayda olduğu gibi 24. sırada yer aldı.
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