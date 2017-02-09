ANA SAYFA
Türkiye, FIFA sıralamasındaki yerini korudu

TÜRKİYE, FIFA SIRALAMASINDAKİ YERİNİ KORUDU

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

FIFA’nın internet sitesinde açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, geçen 3 ayda olduğu gibi 24. sırada yer aldı.

Arjantin’in liderlikte yer aldığı listenin ilk 5 sırasında değişim yaşanmadı. Sıralamada Arjantin’i Brezilya, Almanya, Şili ve Belçika takip etti. Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 20, Ukrayna 30, Finlandiya 97, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu.

Gabon’da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası’nda Mısır’ı yenerek şampiyon olan Kamerun, 29 basamak birden atlayarak 33. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 9 Mart’ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takımlar Puan Değişim
1 Arjantin 1635 -
2 Brezilya 1529 -
3 Almanya 1433 -
4 Şili 1386 -
5 Belçika 1371 -
6 Fransa 1313 1
7 Kolombiya 1304 -1
8 Portekiz 1240 -
9 Uruguay 1195 -
10 İspanya 1168 -

AA

24
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Dünya Kayak Şampiyonasında feci kazaAdvocaat, Arena'da kaybetse bırakıyordu !Lider kaldıkça primler anında ödenecek !
Güneş, Tosic ve van Persie'nin savunmaları ortaya çıktıFlaş karar için ilk adım resmen atıldıOlcay Şahan'dan Jose Sosa'ya flaş çağrı
Simon Kjaer patladı: 'Biz paramızı istiyoruz'Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeFenerium'dan Robin van Persie tişörtü
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS