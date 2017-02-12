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TT Arena'da istifa sesleri !

TT ARENA'DA İSTİFA SESLERİ !

Galatasaray'ın Kayserispor'a yenildiği maçın ikinci yarısında taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.

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Spor Toto Süper Lig 20. haftasında oynanan Galatasaray - Kayserispor maçının ilk yarısında TT Arena stadında son derece sürpriz bir skor meydana geldi.

Kayserispor maçın ilk yarısını Mabiala ve Levent'in kafa golleriyle 2-0 önde kapatırken, Galatasaray taraftarlarından ortaya koyulan kötü futbola büyük tepki vardı.

GALATASARAY TARAFTARLARINDAN TEPKİ
İlk yarının son saniyelerinde Kayserispor'un kazandığı korner öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" diyerek takımlarını protesto etti.

İSTİFA SESLERİ...

Türk Telekom Arena'da Galatasaray taraftarları ikinci yarıda ise yönetimi ve teknik direktör Riekerink'i istifaya davet etti. Taraftarlar bu yöndeki tezahüratlarını uzun süre devam ettirdi.

 ‘Yönetim istifa’ tezahüratı yapan tribünler, Muslera’ya da ‘I love you Muslera’ tezahüratıyla destek verdi.

Hürriyet
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