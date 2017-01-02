ANA SAYFA
Traore Karabükspor’dan ayrılıyor

TRAORE KARABÜKSPOR’DAN AYRILIYOR

Kardemie Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, en fazla gol atan oyuncuları Traore'nin takımdan ayrılacağını belirtti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Asbaşkan Gül, devre arası transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, takımın en fazla gol atan futbolcusu olan orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore'ye yurt dışından teklifler geldiğini söyledi. Gül, “Traore 2'nci yarı bizimle olmayacak. Kendisi gitmek istiyor.

Bunun yanında kaleci Adirano ve defans oyuncusu Hakan Aslantaş'a takım bulmalarını istedik. Defans oyuncumuz Rodic'i Sırbistan liginden bir takıma kiralık vereceğiz” dedi.

Tolgü Gül, defans oyuncusu İshak Doğan’ın, sezon başı hazırlıkları sırasında mutsuz olduğunu söyleyince kadro dışı bırakıldığını hatırlatarak, “İshak Doğan, yardımcı hocamız nezaretinde antrenmanlarını sürdürüyordu. Hocamız 2'nci yarı kampında kendisini görmek istedi. 3 Ocak'ta başlayacak Antalya Belek kampımıza katılacak. Ön anlaşma imzaladığımız Ukrayna'lı kaleci Rybka ve golcü oyuncu Seleznyov ile birlikte tedavisi biten Alex de kampta olacak. 2 transfer daha yaparak ara transfer dönemini kapatmak istiyoruz” dedi.

AMK Gazetesi
50
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçında kavga !Caner Erkin ile Şükran Ovalı evlendiGalatasaray'da Riekerink kararı
Salih Dursun Antalyaspor'daİşte Ryan Babel’in Beşiktaş’tan alacağı ücretFenerbahçe’de Emenike - Lens formülü
Ronaldo’dan Kroos’a tokat gibi yanıtBeşiktaş kafilesine bomba paniğiSüper Lig'de hangi hakem ne kadar kazandı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS