Trabzonspor'da hedef Deniz Türüç

Bir süre önce Deniz için girişimlere başlayan Trabzonspor yönetimi, oyuncu takası ve bir miktar bonservis ücreti ödeyerek transferi tamamalamayı planlıyor.
Teklife olumlu yaklaşan 24 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde bordo-mavili ekibe 3.5 yıllık imza atacak.
Hücum hattının sağ kanadında ve forvet arkası posizyonunda oynayabilen Deniz, bu sezon 19 maçta Kayserispor forması giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Hollanda doğumlu Türk asıllı futbolcu 5 de asist yaptı.
Ntv Spor
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