ANA SAYFA
Trabzonspor'da hedef Deniz Türüç

TRABZONSPOR'DA HEDEF DENİZ TÜRÜÇ

Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo- mavili ekip Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü kadrosuna katmak istiyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bir süre önce Deniz için girişimlere başlayan Trabzonspor yönetimi, oyuncu takası ve bir miktar bonservis ücreti ödeyerek transferi tamamalamayı planlıyor.
 
Teklife olumlu yaklaşan 24 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde bordo-mavili ekibe 3.5 yıllık imza atacak.
 
Hücum hattının sağ kanadında ve forvet arkası posizyonunda oynayabilen Deniz, bu sezon 19 maçta Kayserispor forması giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Hollanda doğumlu Türk asıllı futbolcu 5 de asist yaptı.

Ntv Spor

86
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
'Doğruları söylemenin zamanı geldi'Fenerbahçe'nin Sosa'ya teklif ettiği inanılmaz rakamErkan Zengin yıllık 12 milyon TL'yi reddetti
Memphis Depay Lyon'da !12 Dev Adam'ın yeni hocası Ufuk Sarıca !''Selçuk ile bu sezon bitmez''
Ne yaptın İsmail Köybaşı !2 milyon Euro'nun sırrı ortaya çıktı !TT Arena için anlaşma sağlandı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS