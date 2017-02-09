Trabzonspor, şampiyonluk kadrosu hazırlıyor

Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, bir yandan 2016-2017’yi Avrupa potasında tamamlamanın hesaplarını yapıyor, diğer taraftan da yeni sezonun planlarıyla uğraşıyor. Bordo-Mavililer’in kurmaylarının aklındaki hedef, 50. yılda şampiyonluk. Bunun için tüm maddi-manevi imkanlar da seferber edilecek.



Trabzonspor ligin ikinci yarısıyla beraber müthiş bir çıkışa imza atarak toparlandı, 4 maçlık seriyle taraftarının gönlünü aldı ama çok daha ötesi için planlar şimdiden yapılmaya başlandı. Bordo-Mavililer, bu sezon için Avrupa biletine kafayı takarken, asıl hedef ise 2017-2018’de, yani kulübün 50. yaşını kutlayacağı dönemde şampiyonluğa ulaşmak.



Bu plan doğrultusunda Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal sık sık bir araya geliyor, hem ekonomik hem de sportif konular üzerinde çalışıyor.



Gelecek dönemde UEFA kriterleri açısından biraz daha rahat olunacağını düşünen Başkan Usta, Yanal’dan öncelikli ihtiyaçlar için şimdiden rapor talep ederken, bu doğrultuda Avrupa ve Güney Amerika’dan birçok futbolcunun da Karadeniz ekibinin radarına girdiği gelen haberler arasında.



Yeni kaynak şart



Özellikle ara transferde nokta atışı yapan ve aldığı oyuncularla iskeleti kuran Trabzonspor’da hedef, kaliteli alternatiflerle as kadroyu da geliştirmek. Özellikle forvet, stoper ve ön libero mevkilerine Bordo-Mavililer mutlaka katkı sağlayacak. Şampiyonluk yolunda sonuna kadar var olmak ve hatta kupayı kaldırmak için Başkan Muharrem Usta’nın ekonomik olarak yeni açılımları da söz konusu olacak. Bunun için de yeni sponsorluk anlaşmaları ve taşınmaz bazı mülklerin elden çıkarılması kaçınılmaz.



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