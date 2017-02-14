Trabzonspor gözünü rekora dikti

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde art arda 4 maç kazanarak 4 sezon sonra bu başarıyı gösteren Trabzonspor, gözünü 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisine dikti.

Bursaspor'u 17. haftada deplasmanda 2-1 yenerek ligin ikinci bölümüne galibiyetle başlayan bordo-mavililer, 18. haftada Kasımpaşa'yı İstanbul'da 1-0, 19. haftada yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0, 20. haftada da Osmanlıspor'u 1-0 yenerek, ligde 176 hafta sonra 4 maç art arda kazandı.



En son 2011-2012 sezonundaki 4 maç üst üste kazanma başarısını bu sezon Osmanlıspor galibiyetiyle tekrarlayan Karadeniz ekibi, bu kez ligi 82 puanla averajla ikinci sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık seriyi yakalamaya çalışacak.



2010-2011 sezonunun 24. haftasından itibaren 6 maç kazanarak son yılların en iyi galibiyet serisini yakalayan bordo-mavililer, bu hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta da deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenmesi halinde söz konusu dönemi yakalayacak.



Çubukçu: "Önümüzde zorlu bir dönem var"

Kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde zaman zaman kötü dönemler yaşadıklarını dile getirerek, "Artık tarihte yer alacak iyileri, başarıları yaşamak istiyoruz. 4 maçlık galibiyet serisinin de bu yolda bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Çubukçu, aldıkları galibiyetlerin bir rehavete neden olmayacağını belirterek, "Önümüzde zorlu bir dönem var ve her şeyin bilinci içindeyiz. Yeni transferlerimizle takım olma yolunda önemli adımlar attık. Takımımızın çok çalışarak Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıması en büyük arzumuz." diye konuştu.