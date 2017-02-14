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Trabzonspor gözünü rekora dikti

TRABZONSPOR GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

Trabzonspor 2011'deki 6 maçlık galibiyet serisini yinelemek istiyor...

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Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde art arda 4 maç kazanarak 4 sezon sonra bu başarıyı gösteren Trabzonspor, gözünü 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisine dikti.

Bursaspor'u 17. haftada deplasmanda 2-1 yenerek ligin ikinci bölümüne  galibiyetle başlayan bordo-mavililer, 18. haftada Kasımpaşa'yı İstanbul'da 1-0,  19. haftada yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u  4-0, 20. haftada da Osmanlıspor'u 1-0 yenerek, ligde 176 hafta sonra 4 maç art  arda kazandı.
 
En son 2011-2012 sezonundaki 4 maç üst üste kazanma başarısını bu  sezon Osmanlıspor galibiyetiyle tekrarlayan Karadeniz ekibi, bu kez ligi 82  puanla averajla ikinci sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık seriyi  yakalamaya çalışacak.
 
2010-2011 sezonunun 24. haftasından itibaren 6 maç kazanarak son  yılların en iyi galibiyet serisini yakalayan bordo-mavililer, bu hafta sahasında  Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta da deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenmesi  halinde söz konusu dönemi yakalayacak.
 
Çubukçu: "Önümüzde zorlu bir dönem var"

Kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde  zaman zaman kötü dönemler yaşadıklarını dile getirerek, "Artık tarihte yer alacak  iyileri, başarıları yaşamak istiyoruz. 4 maçlık galibiyet serisinin de bu yolda  bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz." dedi.
 
Çubukçu, aldıkları galibiyetlerin bir rehavete neden olmayacağını  belirterek, "Önümüzde zorlu bir dönem var ve her şeyin bilinci içindeyiz. Yeni  transferlerimizle takım olma yolunda önemli adımlar attık. Takımımızın çok  çalışarak Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıması en büyük arzumuz." diye konuştu.

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