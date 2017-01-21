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Trabzonspor, Caceres'in transferinden vazgeçti

TRABZONSPOR, CACERES'İN TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Trabzonspor, hafta içinde Türkiye'ye getirdiği Martin Caceres'in transferinden vazgeçtiğini kamuoyuna duyurdu.

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Trabzonspor Kulübü Türkiye'ye getirdiği Uruguaylı savunmacı Martin Caceres'in transferinden vazgeçtiğini kamuoyuna duyurdu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden ve sosyal medya üzerinden de sürekli gündemde tutulan Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'le ilgili kulübümüzden bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.
 
Kulübümüzün daveti üzerine İstanbul'a gelen ve Başkanımız Muharrem Usta ile görüşme gerçekleştiren Martin Caceres'le talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi transfer görüşmelerine başlanmamıştır. Olumsuzlukla sonuçlanan bu görüşme sonrası taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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