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Tosic'e rekor ceza

TOSİC'E REKOR CEZA

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Tosic'e Beşiktaş yönetimi 175 bin Euro (685 bin TL) ceza verdi.

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Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda oynanan derbinin 41. dakikasında kırmızı kart gören Dusko Tosic'e, yönetimden ağır para cezası geldi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ceza yönetmeliğinin uygulanmasını istemesi üzerine yönetim kurulu bu oyuncuya 175 bin Euro (685 bin TL) para cezası kestiğini belirtti.

Siyah-Beyazlı idarecilerin ek olarak, 4 maç ceza alan Sırp isimden ilerleyen maçlarda daha dikkatli davranması gerektiğini ilettiği öğrenildi.

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