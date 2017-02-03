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Tarık Çamdal'ın hesabı ele geçirildi

TARIK ÇAMDAL'IN HESABI ELE GEÇİRİLDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor forması giyen Tarık Çamdal'ın Twitter hesabı ele geçirildi.

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Bonservisi Galatasaray'da olan ve Eskişehirspor forması giyen Tarık Çamdal'ın Twitter hesabı hacklendi.

25 yaşındaki oyuncunun hesabından üstü çıplak kadın resmi paylaşıldı ve altına, "Bakalım ne kadar kirletebileceğiz" notu düşüldü.
 
Tarık Çamdal'dan açıklama
 
Tarık Çamdal, bu fotoğrafın paylaşılmasından kısa bir süre sonra hesabını tekrar kontrol altına aldığını açıklayarak, "Az önce hesabımdan yayınlanan fotoğrafla ilgili twitter hesabımı ele geçirmeye çalışan kişiler tarafından yayınlanmış olup, hesabımı tekrar geri alarak gerekli işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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