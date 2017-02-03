Tarık Çamdal'ın hesabı ele geçirildi

Bonservisi Galatasaray'da olan ve Eskişehirspor forması giyen Tarık Çamdal'ın Twitter hesabı hacklendi.

25 yaşındaki oyuncunun hesabından üstü çıplak kadın resmi paylaşıldı ve altına, "Bakalım ne kadar kirletebileceğiz" notu düşüldü.



Tarık Çamdal'dan açıklama



Tarık Çamdal, bu fotoğrafın paylaşılmasından kısa bir süre sonra hesabını tekrar kontrol altına aldığını açıklayarak, "Az önce hesabımdan yayınlanan fotoğrafla ilgili twitter hesabımı ele geçirmeye çalışan kişiler tarafından yayınlanmış olup, hesabımı tekrar geri alarak gerekli işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.



