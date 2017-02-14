Tam 100 maçlık galibiyet serisi

NCAA Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2014'ten itibaren mağlubiyet yüzü görmeyen Connecticut Huskies, galibiyet serisini 100 maça çıkardı.

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Connecticut Huskies, South Carolina'yı 66-55 yenerek üst üste 100'üncü galibiyetlerine imza attı.

Kadın basketbolunda son yıllarda gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Connecticut Huskies, 23 Kasım 2014 tarihinden bu yana mağlubiyet yüzü görmüyor.

Son olarak South Carolina'yı 66-55'lik skorla geçen Huskies, NCAA'da galibiyet serisi rekorunu 100 maça çıkardı.

Son 4 sezondur üst üste şampiyonluklar yaşayan ABD temsilcisi, bu sezonki performanslarıyla da zirvenin en önemli adayı olarak öne çıkıyor.

Takımda 1985 yılından beri başantrenörlük görevini sürdüren ve bu süreçte 11 şampiyonluk elde eden İtalyan Geno Auriemma, kırdıkları rekorun fazla büyütülmemesi gerektiğini belirterek, "Umarım rekorun etkisinden çıkarak bu sezona odaklanır ve sonraki rakiplerimizi de yenerek yeniden şampiyon oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçlarını ortalama 10 bin kişinin takip ettiği Connecticut Huskies'de başarının sırrı olarak altyapısı gösteriliyor. Auriemma'nın özel eğitim programı sayesinde Huskies, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) seçmelerine en çok oyuncu gönderen takım olarak öne çıkıyor.

Huskies takımından geçen yıl WNBA seçmelerine 15 basketbolcu girerken, en değerli ilk 3 oyuncu da bu isimlerin arasından seçilmişti.