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Süper Lig'de bir ayrılık daha !

SÜPER LİG'DE BİR AYRILIK DAHA !

Gaziantepspor Kulübü, kaleci Charles Itandje'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

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Gaziantepspor'la olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen kaleci Charles Itandje, bir başka Süper Lig kulübüne gidiyor.

Adanaspor, tecrübeli file bekçisiyle görüşüyor. Kurulan temaslarda büyük mesafe katedilirken, anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.

34 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, ligin ilk yarısında 5 maça çıktı, kalesinde 9 gol gördü. Öte yandan Turuncu-Beyazlılar, Palmeiras’ta oynayan Vinicius Santos Silva’yı da bitirmeye hazırlanıyor. 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Vinicius geçen sezon 14 maça çıktı, 2 asist yaptı. 

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