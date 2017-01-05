Süper Lig'de bir ayrılık daha !

Gaziantepspor'la olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen kaleci Charles Itandje, bir başka Süper Lig kulübüne gidiyor.
Adanaspor, tecrübeli file bekçisiyle görüşüyor. Kurulan temaslarda büyük mesafe katedilirken, anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.
34 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, ligin ilk yarısında 5 maça çıktı, kalesinde 9 gol gördü. Öte yandan Turuncu-Beyazlılar, Palmeiras’ta oynayan Vinicius Santos Silva’yı da bitirmeye hazırlanıyor. 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Vinicius geçen sezon 14 maça çıktı, 2 asist yaptı.
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