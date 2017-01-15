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Smaç şampiyonu Tyler Honeycutt

SMAÇ ŞAMPİYONU TYLER HONEYCUTT

BSL All-Star 2017 Metlife Smaç Yarışması'nı Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt kazandı.

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Spor Toto All-Star 2017 MetLife smaç yarışmasında Tyler Honeycutt (Anadolu Efes), Josh Owens (Pınar Karşıyaka), Stefan Moody (Trabzonspor Medical Park), Osiris Eldridge (Demir İnşaat Büyükçekmece) ve Jan Vesely (Fenerbahçe), birincilik için mücadele verdi.

Yarışmada Tyler Honeycutt, Stefan Moody ve Josh Owens, finale kaldı. Final mücadelesinde Anadolu Efes oyuncusu Honeycutt yaptığı güzel smaçlarla birinciliği elde etti.

Bu yarışmaya katılacağı duyurulan Furkan Korkmaz, kasığında yaşadığı sorun nedeniyle organizasyonda yer almadı. Dereceye giren basketbolculara ödüllerini TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven takdim etti

AMK Gazetesi
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