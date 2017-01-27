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Şike hakimi Mehmet Ekinci yakalandı

ŞİKE HAKİMİ MEHMET EKİNCİ YAKALANDI

Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı olan Mehmet Ekinci yakalandı.

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Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı olan Odatv ve Şike Kumpası Davası’nın görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı Mehmet Ekinci yakalandı.

Odatv'nin haberine göre bir süredir aranan Ekinci, Yalova'da ortaya çıktı.

Emniyet güçlerinin gözaltına aldığı Ekinci, FETÖ yapılanmasının yargıda etkin olduğu günlerde yargıda kritik isimlerden biriydi.

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