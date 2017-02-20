'Futbolda şike' soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan davanın ilk duruşması Silivri Cezaevi’nde sona erdi.



Duruşmada gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile gazeteci Mehmet Baransu ve İstanbul eski emniyet müdür yardımcısı Ali Fuat Yılmazer arasında sözlü tartışma çıktı. Baransu ve Yılmazer duruşma salonundan çıkarıldı. Aziz Yıldırım mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

İşte Aziz Yıldırım'ın mahkeme çıkışınca yaptığı açıklama;

"Bizim sessiz, sakin insanlar olduğumuzu sanıyorlar. Biz gerektiği zaman söylenecek şeyleri söyleriz. İçeride çıkan tartışmada da söyledik. Yargıtay artık karar vermeli. Fenerbahçe'den başka kimse, hiçbir kulüp FETÖ'den şikayetçi değil, neden? 2011'de yapılan hadise Türk futboluna darbe vurmadı mı? Futbolcu alacakları verecekleri, vergileri... Her şeyi bozdu. Nerede Kulüpler Birliği? Biz mağduruz. "Yok ben gelmeyeyim. Bu ilde ifade vereyim" yok böyle. Geleceksiniz burada suçlamanızı yapacaksınız. Herkes korkuyor kaçıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda mücadele ediyor. Her şeyi yapıyor hukukla. Kimse korkmasın. Bu Türkiye'nin davası. Herkes bu davada taraf olmalı. Bir daha kimseye bir şey olmaz. Herkes sahip çıksın. Gidin Allah aşkına. Şikayetçiyim bile diyemiyorsunuz. Bugün Cumhuriyet arkamızda. O zaman niye korkuyorsunuz? Nerede Beşiktaş Kulübü? Neden şikayetçi olmuyorlar? Şikayetçi olmuyorsanız siz şike yaptınız"

Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 108 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla Siliviri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu’nda görülen davanın ilk duruşmasına, aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu eski Başkanı Hidayet Karaca, İstanbul eski emniyet mdüür yardımcısı Ali Fuat Yılmazer ve gazeteci Mehmet Baransu’nun da bulunduğu bazı tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken, yaklaşık 35 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Olgun Peker, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun aralarında bulunduğu bazı şikayetçi ve mağdurlar ile avukatları da duruşmaya katıldı.

"KÖPEKSİN, KÖPEK..."

Duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapılırken bir anda ortam gerginleşti. Şikayetçi bölümünde oturan Aziz Yıldırım, Mehmet Baransu’yu göstererek, “Dön önüne, ağzıyla küfür ediyor terbiyesiz” dedi. Baransu ise “Sen ediyorsun, sensin terbiyesiz” dedi.

Salonda yükselen tansiyona diğer şikayetçiler de katıldı. Bir şikayetçi, “Senin konuşmaya hakkında yok be şerefsiz. Gereğini yapın, herkesin hayatını kararttı” derken, bir çok şikayetçi de “köpeksin, köpek” diye bağırdı. Askerler tutuklu sanıkların arkasına dizildi. Ali Fuat Yılmazer bu duruma tepki göstererek, “Arkamı dönerim ben, onlar müşteki değil, suçlular suçlu, delilli belgeli” şeklinde bağırınca Aziz Yıldırım, “Biz suçlu değiliz, siz kumpas yaptınız. Siz her yerde kumpas yaptınız” dedi. Bunun üzerine Yılmazer, “Ben derim kardeşim ne var? Diğer şikayetçilerden bazıları Yılmazer’e “İsrail’in uşağı” diye tepki gösterdi.

YILDIRIM: “ADAM OLMAK LAZIM ADAM”

Salondaki komutanlar, Aziz Yıldırım’ı sakin olması yönünde uyarınca Yıldırım, "Sahip çıkın oraya, oradan bağırmakla olmuyor, adam olmak lazım adam” dedi. Gerginlik devam edince, önce Ali Fuat Yılmazer salondan çıkarıldı. Daha sonra isa Mehmet Baransu salondan çıkarılmak istendi. Baransu zorla götürüldüğü sırada, “Böyle bir şey yok, asker kaçakları ne zaman mahkeme salonlarına girmeye başladı” dedi.

15'İ TUTUKLU 108 SANIK YARGILANIYOR

Bir numaralı sanığı Fetullah Gülen olan davada, aralarında eski milletvekili İhsan İşbilen, iş adamı Muammer İhsan Kalkavan, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu 15'i tutuklu 108 sanık yer alıyor. Kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da sanıklar arasında yer alıyor. Sanıklar hakkında 5 yıldan 85 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

ATFEDİLEN SUÇLAMALAR...

Şüphelilerin işlediği iddia edilen suçlamalar ise şöyle: "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme."



75 KİŞİ MÜŞTEKİ... 91 KİŞİ MAĞDUR...

İddianamede, aralarında Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Rıza Çalımbay, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu gibi isimlerin yer aldığı kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve futbolcuların bulunduğu 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.



İLK KUMPAS AZİZ YILDIRIM'A...

İddianemede, kumpasın Fetullah Gülen'in talimatıyla, kulüpleri ele geçirmek amacıyla kurulduğu, ilk kumpasın da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kurulmaya çalışıldığı belirtildi. Önce Zaman Gazetesi'nde, Yıldırım aleyhine yazılar yazılıp algı oluşturulduğu, ardından da FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki yapılanmasının haretekete geçirildiği vurgulanıyor.