ANA SAYFA
Sergen Yalçın: ''İyi mücadele ettik''

SERGEN YALÇIN: ''İYİ MÜCADELE ETTİK''

Sergen Yalçın, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iyi mücadele ettikleri belirterek, "Bugün oyunsal anlamda memnunum. Çocuklar kazanmak için her şeyi yaptılar.” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kayserispor, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Oyunla ilgili çok mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Oyuncular iyi mücadele etti. Maçın sonlarında çok geliş gidişler oldu. Oyunun genelinde iyi mücadele ettik. Kazanmak için çok çaba sarf ettik. Oyunu kazanmaya yönelik olan taraf bizdik. En azından biz öyle gördük. Takım yeni oyunculardan kurulu. Uzun zamandır oynamayan oyuncular var. Ben bugün oyunsal anlamda memnunum. Çocuklar kazanmak için her şeyi yaptılar. Akhisar’da iyi bir takım. Bir puan iyi mi diye sorarsak, deplasmanda kazanılan bir puan her zaman iyidir. Bir an önce hızlanmamız lazım. Çünkü çok zamanımız yok. Devre arası kampını çok iyi değerlendiremedik. Gelen giden oyuncular oldu. Yönetim de çok çaba veriyor. Hep birlikte inanılmaz bir çaba sarf ediyoruz. Umarım bu çaba ligin devamında sonuçlara da yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

44
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler :
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Vitor Hugo'dan Galatasaray'ı üzecek açıklamaBeşiktaş'ta Jackson Martinez harekatıSosa defteri kapandı !
Beşiktaş'tan Mandzukic'e 10 milyon euroFenerbahçe'de Hernanes harekatıFenerbahçe Lima ile anlaştı, kulübü Santos direniyor
Fenerbahçe'ye Kjaer müjdesiYoksulluk nafakası yattı !''Harika gollerin adamı''
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS