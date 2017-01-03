ANA SAYFA
Serena Williams galibiyetle döndü

SERENA WİLLİAMS GALİBİYETLE DÖNDÜ

Kadınlar dünya 2 numarası Serena Williams, yaklaşık dört aydır uzak kaldığı kortlara galibiyetle dönüş yaptı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Geçtiğimiz sezon sakatlık sebebiyle istikrarsız bir sezon geçiren ve dünya 1 numarası unvanını Alman tenisçi Angelique Kerber'e kaptıran Serena Williams, 2017'ye galibiyetla başladı.

SET VERMEDEN KAZANDI

Amerika Açık'ta yarı finalde elendikten sonra omuz ve diz sakatlıkları sebebiyle tedavi süreci geçiren ve yaklaşık dört ay kortlardan uzak kalan 35 yaşındaki tenisçi, Auckland'da düzenlenen ASB Classic'in ilk turunda Fransız rakibi Pauline Parmentier'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle saf dışı bıraktı. 

Dünya 69 numarası olan rakibini 74 dakikada turnuva dışına iten ABD'li raket, üst turda dünya 74 numarası Madison Brengle ile karşılaşacak.

16 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık öncesinde hazırlıklarını sürdüren Serena Williams, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Reddit kurucularından Alexis Ohanian ile nişanlandığını duyurdu.

36
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Felipe Melo Palmeiras'taİşte Podolski'nin yeni takımıCavcav Galatasaray’ı sildi !
Hollanda’dan flaş Sneijder iddiasıEgemen Korkmaz resmen Başakşehir’deBabel'in yaptığı hareketin anlamı ne ?
Azeri menajer Yasin için geliyorDünyanın en çok kazanan futbolcularıTrabzsonspor Burak Yılmaz'ın yerini dolduramadı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS