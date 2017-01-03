Serena Williams galibiyetle döndü

SERENA WİLLİAMS GALİBİYETLE DÖNDÜ Kadınlar dünya 2 numarası Serena Williams, yaklaşık dört aydır uzak kaldığı kortlara galibiyetle dönüş yaptı. Tenis 03.01.2017 18:27

Geçtiğimiz sezon sakatlık sebebiyle istikrarsız bir sezon geçiren ve dünya 1 numarası unvanını Alman tenisçi Angelique Kerber'e kaptıran Serena Williams, 2017'ye galibiyetla başladı. SET VERMEDEN KAZANDI Amerika Açık'ta yarı finalde elendikten sonra omuz ve diz sakatlıkları sebebiyle tedavi süreci geçiren ve yaklaşık dört ay kortlardan uzak kalan 35 yaşındaki tenisçi, Auckland'da düzenlenen ASB Classic'in ilk turunda Fransız rakibi Pauline Parmentier'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle saf dışı bıraktı. Dünya 69 numarası olan rakibini 74 dakikada turnuva dışına iten ABD'li raket, üst turda dünya 74 numarası Madison Brengle ile karşılaşacak. 16 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık öncesinde hazırlıklarını sürdüren Serena Williams, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Reddit kurucularından Alexis Ohanian ile nişanlandığını duyurdu. 36