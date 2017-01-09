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Şenol Güneş, Eto'o'ya sırtını döndü

ŞENOL GÜNEŞ, ETO'O'YA SIRTINI DÖNDÜ

Şenol Güneş, Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki hazırlık maçında Samuel Eto'o'yu görmemezlikten geldi.

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Beşiktaşlıların 'bitti' gözüyle baktığı Samuel Eto'o transferinin sonuçlanma şekli siyah beyazlı kulüp ile Antalyaspor arasındaki ilişkileri gerdi.

Önceki akşam kırmızı beyazlı kulübün yeni tesislerinin açılışı için düzenlenen törende Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk sahneye çıkarak Samuel Eto'o'yu satmayacaklarını açıkladı. Öztürk, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in de hazır bulunduğu törende daha sonra Eto'o'yu sahneye çağırarak, Kamerunlu futbolcuya da bu durumu teyit ettirdi.

Başkan Öztürk'ün bu davranışını 'şov' olarak algılayan Beşiktaşlılar, yaşananlara büyük tepki gösterdi. Siyah beyazlı taraftarlar sosyal medya aracılığıyla Öztürk'e eleştiri bombardımanına tutarken, Fikret Orman'ın tepkisi çok daha sert oldu. Orman, "Bu yapılan spor adamlığı değil. Antalyaspor Başkanının Fenerbahçe ile bir ilgisi var mı bilmiyorum ama üslupları benziyor" diyerek Öztürk'e öfke saçtı.

Ali Şafak Öztürk ise Beşiktaşlılara, "Orada olaylar çok spontane gelişti. Hiçbir kulübü hedef almadık. Art niyet yoktu" karşılığını verdi.

Başkanlar arasındaki tartışma büyük yankı yaratırken, bir tepki de Şenol Güneş'ten geldi.

Dün Antalyaspor ile oynadıkları hazırlık maçından önce sahaya çıkarken Samuel Eto'o'nun yanından geçen Güneş, Kamerunlu futbolcuyu görmezden geldi, suratına bile bakmadı.

 

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