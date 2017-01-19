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Şanlıurfaspor kupada dolu dizgin

ŞANLIURFASPOR KUPADA DOLU DİZGİN

Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor, deplasmanda Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u 2-0 yendi.

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Şanlıurfaspor, bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, ev sahibi ekibin henüz puanı bulunmuyor.

19. dakikada Şanlıurfaspor'dan ceza sahası içinde topu alan Mertcan Çam, geri pas vererek topu Oktay Delibalta'ya gönderdi. Delibalta'nın kaleye çektiği top filelerle buluştu: 1-0

Maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

72. dakikada Şanlıurfaspor'dan İzzet Yıldırım, orta sahadan aldığı meşin yuvarlağı ceza sahası içine taşıdı. Sağ kanattan topu alan Artun Akçakın, düzgün bir vuruşla skoru belirleyen golü attı: 2-0

Karşılaşma, Şanlıurfaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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