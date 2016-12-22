Sahaya formaları ters giyip çıktılar

Romanya Lig Kupası'nda futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Romanya Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Poli Timişoaratakımı, formalarını ters çevirip sahaya çıktı.

NE GİYSELER OLMADI

Karşılaşma öncesi deplasman ekibi Poli Timişoara'nın getirdiği forma seti kabul edilmeli. Poli Timişoara'nın formalarından biri, ev sahibi Targu Mures ile, bir forma takımı da hakemlerle çakıştı. Ev sahibi Targu Mures tek set getirdiği için sorun, Poli Timişoara takımının formaları ters giymesiyle çözüldü.

Poli Timişoara'lı oyuncuların formalarının arkasında da kalemle numaraları yazıldı ve ilginç görüntüler ortaya çıktı.