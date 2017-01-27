Saffet Susic geri dönüyor !

SAFFET SUSİC GERİ DÖNÜYOR ! Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik adam arayışları devam ediyor. Süper Lig 27.01.2017 09:10

Geçtiğimiz haftalarda Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Saffet Susic'i gündemine aldı. Aytemiz Alanyaspor'da yetkililer transferi sonuçlandırmadan açıklama yapmak istemezken, Boşnak teknik adamın Alanya'ya davet edildiği ve yarın son görüşmenin yapılacağı kaydedildi.



Ülkemizde İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında görev alan 61 yaşındaki teknik adam son olarak Bosna Hersek Milli Takımı'nda görev almıştı.



Susic'in Son Çalıştırdığı Takımlar



* Evian 2015-2016 (25 Maç) - 1,32 Maç Başı Puan



* Bosna Hersek 2009-2014 (49 Maç) - 1,59 Maç Başı Puan (Ajansspor) 100