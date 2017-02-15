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Rus hükümetinden dikkat çeken uyarı !

RUS HÜKÜMETİNDEN DİKKAT ÇEKEN UYARI !

Krasnodar Fenerbahçe maçı öncesi stadındaki internet ağına şifre koydu.

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Krasnodar, Fenerbahçe maçı öncesi stadındaki kablosuz internet ağına şifre getirdi. Değişikliğin, yürürlükteki Rusya kanunlarına göre yapıldığı bildirildi.

Krasnodar-Fenerbahçe maçı öncesinde rakip statta flaş bir gelişme meydana geldi. Son derece modern bir stadyum olan Krasnodar stadındaki internet bağlantısıyla ilgili bir değişikliğe gidildi. Krasnodar Kulübü'nden yapılan açıklamada stadın kablosuz internet ağına bağlanma şeklinde değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Rusya Devleti'nin yürürlükteki kanunlarına göre getirilen ayarlamaya göre, stattaki internete bağlanma işleminin belli bir kimlik denetiminin ardından ancak mümkün olacağı belirtildi. Bu bağlamda wi-fi ağına bağlanmak isteyen mobil cihazların, telefona gelen mesajda yazılı şifreyi yazarak internete giriş yapabilecekleri ifade edildi.

Gerçekleştirilen bu değişikliğin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçının hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. 

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