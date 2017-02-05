Rizespor adını çeyrek finale yazdırdı

RİZESPOR ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI Şanlıurfaspor'a konuk olan Çaykur Rizespor, normal süresi 1-1 sona eren maçı uzatmada kazandı. Futbol » Türkiye Kupası 05.02.2017 13:59

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. lig ekibi Şanlıurfaspor'a konuk olan Çaykur Rizespor, normal süresi 1-1 sona eren maçı uzatmada kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı... MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR Maçın 8. dakikasında ev sahibi ekipte Hüseyin Kala, sol kanattan ceza alanına gönderdiği orta şut karışımı vuruş kalecide kaldı. 29. dakikada Hüseyin Kala'nın kullandığı kornerde, Batuhan Artarslan'ın kafa vuruşunda top auta gitti. İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarının ilk tehlikeli pozisyonu konuk takıdan geldi. 54. dakikada sol kanatta Jantscher, ceza alanındaki Recep Niyazı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. 65. dakikada ev sahibi takımda orta sahada topla buluşan N'Dongala, sağ kanattaki Hüseyin Kala'yı gördü. Bu oyuncunun ceza alanına girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 73. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Ceza alanında topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda İzzet Yıldırım'a çarpan top filelerle buluştu: 0-1 83 dakikada ev sahibi beraberliği yakaladı. Gelişen atakta Artun Akçakın'ın pasında topla buluşan Caner Cavlun'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı. 116. dakikada ceza sahasında Marc'ın topa elle müdahalesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. 117. dakikada penaltı atışını kullanan Oğulcan Çağlayan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi:1-2 Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı. 36