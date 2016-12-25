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Rize'de zafer 90+1'de geldi !

RİZE'DE ZAFER 90+1'DE GELDİ !

Osmanlıspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 90+1'de Musa Çağıran'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yendi.

Rize Didi Stadı'nda ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 65. dakikasında Osmanlısporlu futbolcunun ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada Jantscher'in penaltı vuruşunu Karcemarskas kurtardı.

90. dakikada Mehmet Akyüz'ün Osmanlısporlu Delarge'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında bir penaltı kararı daha geldi. Atışı kullanan Musa Çağıran, Ankara ekibine 3 puanı getirdi: 0-1.

Bu sonuçla Osmanlıspor sezonun ilk yarısını 26 puanla tamamlarken, Çaykur Rizespor 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamladı.

2. dakikada Umar'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Regattin'in yerden sert şutunda, top yandan auta gitti.
12. dakikada kazanılan serbest vuruşta Regattin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, yan direkten oyun alanına dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
27. dakikada Umar'ın caza sahası üzerine yerden pasında Ndiaye'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Diallo'da kaldı.
36. dakikada Osmanlıspor'un Webo ile bulduğu gol, pozisyon öncesindeki ofsayt sebebiyle iptal edildi.
41. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Saadane'nin gelişine şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

İlk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan, Yakoubi, Oboabona, Özgür, Jantscher, Saadane, Robin Yalçın, Oğulcan, Tuszynski, Kweuke.

Osmanlıspor: Karcemarskas, Pinto, Prochazka, Numan, Vrsajevic, Mehmet, Aminu, Ndiaye, Musa, Regattin, Webo.

Milliyet
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