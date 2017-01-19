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Riekerink'ten F.Bahçe - Başakşehir yorumu !

RİEKERİNK'TEN F.BAHÇE - BAŞAKŞEHİR YORUMU !

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Fenerbahçe - Başakşehir maçının berabere bitmesini istediğini söyledi.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen haftalık olağan basın  toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, "Karabük'te zor bir  maç bizi bekliyor. Hedefimiz, tabii ki kazanmak. Takımım, Atiker Konyaspor  maçındaki, isteği ve özveriyi sahada gösterecektir." diye konuştu.
 
Riekerink, transfer politikalarının Lukas Podolski'nin takımda kalıp  kalmayacağı ve sakat futbolcuların durumuna göre şekilleneceğini aktararak,  "Sakat arkadaşlarımız var ama takıma dönmeye çok yaklaştılar. Transferle ilgili  vereceğimiz kararlarda durumları mutlaka etkili olacak. Lukas Podolski'nin gidebileceğiyle ilgili dedikodular var. Onun kalıp kalmaması bizim için önemli.  Koray Günter, 3-4 hafta içinde takımla çalışmaya başlayacaktır. Transferin son  gününe yaklaşıyoruz ama Lukas'ın durumu ve sakat futbolcuların aramıza  katılmasına bakarak bir karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
 
"Hakemlik çok zor bir görev"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakemliğin zor bir görev  olduğunu ve hakemlere karşı saygı çizgisini aşmamaları gerektiğini belirtti.
 
Süper Lig'de hakem performansının eleştirildiğinin hatırlatılması  üzerine, bazen hakemlere karşı ani reaksiyonlar verdiklerini dile getiren  Riekerink, şöyle devam etti:
 
"Hakemlik çok zor bir görev. Teknik direktörler olarak, hakemlere  karşı saygılı olmamız lazım. Bazı kararlarda ani reaksiyonlar verebiliyoruz,  duygusal davranabiliyorsunuz ama çizgiyi aşmamak lazım. Sezon bittikten sonra bir  teraziye koysanız, dengede olur. Bazı maçlarda lehinize, bazı maçlarda da  aleyhinize kararlar verilmiştir ama sezon sonunda dengede olur. Mesela bize de  çok fazla penaltı çalınmadı. Bunu bir hoca olarak hakeme suç atmaktan ziyade,  ceza alanına daha fazla girmemiz gerektiği şeklinde yorumlamam lazım. Herkes  kendi sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmeli. Hakemlerin işinin çok zor  olduğunu unutmamamız lazım."
 
"Fenerbahçe-Başakşehir berabere kalsın"
Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 22 Ocak Pazar günü  yapılacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının berabere bitmesini istediğini  söyledi.
 
Beraberlik sonucunda iki takımın toplamda 4 puan kaybedeceğini  kaydeden Riekerink, "Dürüst olmam gerekirse odaklanmamız gereken kendi maçımız.  Önce onu kazanmamız lazım. İki rakibimiz maç yapıyor. Berabere kalırlarsa iki  takım toplamda 4 puan kaybetmiş oluyor. Biri kazanırsa, 3 puan kaybetmiş oluyorlar. Öyle bir şansım olsa berabere bitmesini isterim." değerlendirmesinde  bulundu.
 
"Josue zeki bir oyuncu"
Jan Olde Riekerink, sakatlıklardan dolayı, orta sahada oynayan Nigel  de Jong ve Selçuk İnan'ın alternatifi bulunmadığını, herhangi bir sakatlık  durumunda Josue'yi değerlendirebileceğini bildirdi.
 
Tolga Ciğerci'nin takıma dönmeye yaklaştığını vurgulayan  sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:
 
"Tolga transferini orta sahamızı desteklemek için yaptık. Bize çok  katkısı oldu. Bir sakatlık yaşadı ama takıma dönmeye çok yakın. De Jong veya  Selçuk İnan'dan biri sakatlansa elimizde Birhan Vatansever var ama A takımda  görev verebileceğimiz bir oyuncu mu bilemiyorum. Josue'yi sayabiliriz. İhtiyaç  halinde ikili orta sahanın solunda oynayabilecek bir futbolcu. Zeki bir oyuncu. O  pozisyonda da oynasa takıma faydalı olacağını düşünüyorum."
 
Kardemir Karabükspor maçında çift forvet oynamalarının opsiyonlar  arasında olduğuna değinen Riekerink, "Podolski, bizim için çok önemli bir  futbolcu. Fizik olarak iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Carole'ün asıl  mevkisi sol bek ama stoperde de iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden  herhangi bir ihtiyaç durumunda stoperde bizim için bir opsiyon." diyerek  sözlerini tamamladı.

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