ANA SAYFA
CANLI MAÇALANYASPOR - BEŞİKTAŞ / MAÇTA MÜTHİŞ TEMPO
Riekerink'in zamanı daralıyor

RİEKERİNK'İN ZAMANI DARALIYOR

Galatasaray yönetimi, Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink'in oyunu okuyamayıp kulübede zayıf kaldığını dile getirdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 2-1 kaybeden Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in geleceği yeniden sorgulanmaya başladı. Yönetimdeki muhalif isimlerin yanı sıra sarı-kırmızılı taraftarların, Hollandalı çalıştırıcıya tahammülü kalmadı. Karabük yenilgisinin faturası da bu karşılaşmadaki kadro tercihi ve oyuna müdahale edememesinden dolayı Riekerink'e kesildi. Yönetim alternatif isimler üzerinde duruyor. 

Kardemir Karabükspor mağlubiyetinin ardından Galatasaray yönetiminde Riekerink için ortak kanı, “Gitmesi gerekiyor, taze kan lazım” şeklinde oldu. Sarı-kırmızılılar, Rodrigues'i oyuna geç alan, ligin ilk devresindeki Karabük galibiyetinin mimarı Eren'i 84'te sahaya süren, performansı yerlerde sürünen Josue'ye çok fazla dayanan ve gitmek isteyen Podolski’yi ilk 11'e alan Hollandalı çalıştırıcının, maçı okuyamadığını da ifade ederek “Bileti kesilmeli” dedi.

AMK Gazetesi
61
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Riekerink'in zamanı daralıyorBeşiktaş'ta son aday Luc CastaignoLens olmazsa Ghezzal
Beşiktaş'ın son bombası: IbarboErsan Beşiktaşa'a dönüyor !Trabzonspor'dan Orallena atağı
Rodallega resmen Trabzonspor’daBeşiktaş'a Aboubakar teklifiDemba Ba dönmek istiyor !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS