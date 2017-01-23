Riekerink'in zamanı daralıyor

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 2-1 kaybeden Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in geleceği yeniden sorgulanmaya başladı. Yönetimdeki muhalif isimlerin yanı sıra sarı-kırmızılı taraftarların, Hollandalı çalıştırıcıya tahammülü kalmadı. Karabük yenilgisinin faturası da bu karşılaşmadaki kadro tercihi ve oyuna müdahale edememesinden dolayı Riekerink'e kesildi. Yönetim alternatif isimler üzerinde duruyor.

Kardemir Karabükspor mağlubiyetinin ardından Galatasaray yönetiminde Riekerink için ortak kanı, “Gitmesi gerekiyor, taze kan lazım” şeklinde oldu. Sarı-kırmızılılar, Rodrigues'i oyuna geç alan, ligin ilk devresindeki Karabük galibiyetinin mimarı Eren'i 84'te sahaya süren, performansı yerlerde sürünen Josue'ye çok fazla dayanan ve gitmek isteyen Podolski’yi ilk 11'e alan Hollandalı çalıştırıcının, maçı okuyamadığını da ifade ederek “Bileti kesilmeli” dedi.