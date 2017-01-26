Rıdvan Dilmen tepkilere cevap verdi !

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Nisan ayında yapılması öngörülen yeni anayasa referandumu için sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'evet' kampanyası başlattı. Rıdvan Dilmen'in başlattığı zincirleme video kampanyası, Twitter'da büyük ses getirdi, tepkiler de oldu. Dilmen kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Twitter'da bir video yayınlayan Rıdvan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi. Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mısın?" diye sordu.



Dilmen'e cevap veren Arda Turan "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" diyen Arda, "Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim" ifadelerini kullandı. Arda'nın çağrısına cevap veren Burak Yılmaz da, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" sözleriyle şarkıcı Murat Boz'a seslendi. Rıdvan Dilmen'in başlattığı zincirleme video kampanyası, Twitter'da büyük ses getirdi, ancak tepkiler de gecikmedi. Dilmen kaeraların önüne çıkıp neden evet diyeceğini ve kampanyayı neden başlattığını anlattı.



Sabah'ta yer alan habere göre; Dilmen "Cumhuriyet ve Atatürk kimsenin tekelinde değildir, 80 milyona aittir. Bugün önümüzde duran görev cumhuriyetimizi güçlendirmek, demokrasimizi geliştirmektir. Birliğimiz ve ülkemizi korumanın tek yolu budur. Bugün bütün yurttaşlarımızın önceliği yurtseverlik olmalıdır. Bunun için güçlü bir liderliğe, güçlü bir cumhuriyete ve gelişmiş bir demokrasiye ihtiyacımız var. Bunları vizyonuyla, yaptıklarıyla, insanlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımız'da görüyorum. Atatürk'ün Cumhuriyetimizle ilgili koyduğu hedefleri ancak bu yolla ulaşır ve geliştirebiliriz diye düşünüyorum.



'FARKLI GÖRÜŞLERE SAYGILIYIM'

Anayasamızda belli önemli maddeleri inceledim. Ülkem için iyi olacağını düşündüm. Bu tamamen kendi fikrimdir. Farklı görüşlere de saygılıyım. Ama hiç kimse bu durum üzerinden birbirini düşman görmemelidir, düşmanlık üretmemelidir. Herkesi, beni de dahil eleştirebilirler, fikirlerimi eleştirebilirler Ama Atatürk sevgimi ve bağlılığımı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Demokratik bir ülkedeyiz. Herkes zaten sandığa gidecek, kendi fikrini beyan edecek. Herkes de herkesin fikrine saygı duyacaktır. Daha güçlü Türkiye için herkes özgür şekilde oyunu kullanacaktır. Mahalle baskısı ve tehdide demokraside yer yoktur." diye konuştu.