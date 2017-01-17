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Payet için son teklif 20 milyon sterlin

PAYET İÇİN SON TEKLİF 20 MİLYON STERLİN

West Ham United, genç takıma gönderdiği Fransız futbolcu için yapılan 20 milyon sterlinlik ikinci teklifi de kabul etmedi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fransa'nın Olympique Marsilya takımının Dimitri Payet'yi transfer etmek için yaptığı ikinci teklifi de geri çevirdi.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in çalıştırdığı başkent ekibinde forma giymek istemeyen Payet ile ilgilenen Olympique Marsilya'nın, bu futbolcu için yaptığı 19 milyon sterlinlik ilk teklifin ardından 20 milyon sterlinlik ikinci teklifi de reddedildi.

West Ham United Başkanı David Sullivan, kulübün finansal durumunun iyi olduğunu ve Payet'yi satmak için bir nedenlerinin bulunmadığını belirtirken, 23 yaş altı takımla çalışmalarını sürdüren Fransız futbolcuya, A takıma dönebilmesi için taraftarlardan özür dilemesi şartı getirildi.

Londra ekibinin 10,7 milyon sterline 2015 yılında Olympique Marsilya'dan kadrosuna kattığı Payet, geçen yıl şubat ayında 2021'e kadar sözleşme yenilemişti.

Fransız futbolcu, küme düşme hattının 9 puan üstünde yer alan West Ham United'da bu sezon 18 lig maçında 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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