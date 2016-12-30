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Osmanlıspor'dan Metz'e

OSMANLISPOR'DAN METZ'E

Osmanlıspor, Malili forvet Cheick Diabate'yi Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Metz'e kiraladı.

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Başkent kulübünün yetkililerinden alınan bilgiye göre sakatlığı nedeniyle ligin 16 haftalık ilk bölümünde düzenli forma şansı bulamayan Diabate, sezon sonuna kadar Fransa'nın Metz takımında forma giyecek.

Fransa'nın Bordeaux takımından sezon başında Osmanlıspor'a gelen 28 yaşındaki Malili futbolcu, ligin ilk bölümünde 281 dakika mor-sarılı formayı giyerken gol sevinci yaşayamadı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın, sakatlığının ardından form tutması için Ziraat Türkiye Kupası'nda oynattığı Diabate, A Grubu'nda lider durumda bulunan takımına 3 maçta 5 golle katkı sağladı.

Osmanlıspor ile 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Diabate, UEFA Avrupa Ligi'nde Steaua Bükreş ile Ankara'da yapılan maçta da bir gol kaydetti.

Öte yandan, bonservisi Hannover 96'da bulunan milli golcü Mevlüt Erdinç de kiralık olarak Metz forması giyiyor. Ligde ilk 7 maçta 6 gol atan Mevlüt, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Philippe Hinschberger tarafından 13. haftadan itibaren kadroya dahil edilmedi.

LigTV
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