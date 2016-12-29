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Osmanlıspor rövanşı aldı

OSMANLISPOR RÖVANŞI ALDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Osmanlıspor ekibi 3-0 kazandı.

Konuk takımın gollerini 53. dakikada Muhammed Bayır, 79’da Musa Çağıran ve 85. dakikada Erdal Kılıçaslan kaydetti.

Ankara temsilcisi bu skorla birlikte 9 puanla liderliği ele aldı. Onu yine 9 puanla Şanlıurfaspor takip etti. Gaziantepspor ise 6 puan ile 3. sırada bulunuyor.

Mustafa Reşit Akçay’ın ekibi grupta 5. hafta maçını deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacak.

AMK Gazetesi
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