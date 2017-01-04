Ne yaptın Poldi ! Futbol yasak, kayak serbest...

Sarı-kırmızılı futbolcu son olarak eşiyle birlikte kayak merkezine gitti.

Ligin son iki haftasında arkadaşları puan mücadelesi verirken, Köln’de çeşitli etkinliklere katılan Alman futbolcu, henüz iyileşmemesine rağmen Antalya kampına davet edildi. Yasin Öztekin’in ardından sert yüzünü göstermeye başlayan teknik direktör Riekerink, Podolski dışında Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Cavanda’ya, “Tedavinizi yurt dışında değil kampta sürdüreceksiniz” mesajı yollandı.

Riekerink ve yönetimin, bu oyuncuların tedavisinin sağlık ekibinin gözetimi altında yapılmasına çok önem verdiği ve bu yüzden futbolcuların kampa gelmelerinin istendiği vurgulandı.



