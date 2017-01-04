ANA SAYFA
Ne yaptın Poldi ! Futbol yasak, kayak serbest...

NE YAPTIN POLDİ ! FUTBOL YASAK, KAYAK SERBEST...

Sakatlığı nedeniyle tedavi olmak için Almanya’ya giden Galatasaraylı Lukas Podolski, bu süreçte hiçbir şeyden eksik kalmadı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

 

Sarı-kırmızılı futbolcu son olarak eşiyle birlikte kayak merkezine gitti.

Ligin son iki haftasında arkadaşları puan mücadelesi verirken, Köln’de çeşitli etkinliklere katılan Alman futbolcu, henüz iyileşmemesine rağmen Antalya kampına davet edildi. Yasin Öztekin’in ardından sert yüzünü göstermeye başlayan teknik direktör Riekerink, Podolski dışında Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Cavanda’ya, “Tedavinizi yurt dışında değil kampta sürdüreceksiniz” mesajı yollandı.

Riekerink ve yönetimin, bu oyuncuların tedavisinin sağlık ekibinin gözetimi altında yapılmasına çok önem verdiği ve bu yüzden futbolcuların kampa gelmelerinin istendiği vurgulandı.

88-025.jpeg

19
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ya Aguilar ya Mitrovic !Adanaspor, Batuhan'a talip oldu !''Bu adam çok hızlı''
Van Der Wiel FIFA'da koz olarak kullanacak3 Süper Lig ekibi Yasin'in peşine düştüMuslera ile 2021'e doğru !
2017'de serbest kalacak olan yıldız futbolcularSüper Lig'de Selçuk Şahin bombasıFenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS