Mutlu Topçu'dan hakem isyanı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Bursaspor’da teknik direktör Mutlu Topçu, açıklamalarda bulundu. Yeşil-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkan Topçu, iyi mücadele ettiklerini ancak çıkan kırmızı kart anlamadığını belirterek hakeme tepki gösterdi.

Topçu’nun yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Maça çok iyi hazırlanmıştık. İlk 15 dakikada baskılı oynamak istiyorduk ve başardık. Sonrasında kartlar çıkmaya başladı. Jovic’in ilk sarı kartını anlamadım ben! Avrupa’da böyle değil, orada daha fazla futbol oynanıyor. Hakemler artık her pozisyona düdük çalmasın. Futbolcular da kendilerini kolay bırakıyor hakemler böyle kolay düdük çalınca… 60 dakikayı 10 kişi oynadık.

İkinci yarıda daha iyiydi. 1 kişi eksiktik ama iyi mücadele ettik. Bu mücadele taraftar sayesinde oldu. Javic ilk sarı kartta sadece duruyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Biz takım olarak eksiklerimize bakacağız ama hakemler de kendine baksınlar.

10 kişi kalınca futbolculara performanslarını arttırmaları gerektiğini söyledim. Bu takım inşallah topa iyi sahip olan, hücum yapan bir takım olacak. Ama 11 kişi oynamamız lazım.”