Muslera'dan 5 yıllık imza

Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca, özel açıklamalarda bulundu ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Galatasaray'ın 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istediğini kaydeden menajer, "Şu anda Galatasaray yönetimi ile sözleşme yenilemek için görüşüyorum. Galatasaray, Muslera ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor" ifadelerini kullandı.

"MUSLERA GALATASARAY'I 2. EVİ OLARAK GÖRÜYOR"

G.Saray'ın Uruguaylı file bekçisini takımın lideri yapmak istediğini kaydeden Fonseca, "Muslera Galatasaray'ı 2. evi gibi görüyor. Onlar da Muslera'yı çok seviyorlar ve gelecekte takımın lideri olmak istiyorlar" diye konuştu.

2011/12 sezonunda Lazio'dan 6,75 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray'ın yolunu tutan Muslera, performansı ile taraftarların sevgilisi oldu. 30 yaşındaki Muslera'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2018'de sona eriyordu.