ANA SAYFA
Muslera'dan 5 yıllık imza

MUSLERA'DAN 5 YILLIK İMZA

Galatasaray, Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca, özel açıklamalarda bulundu ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Galatasaray'ın 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istediğini kaydeden menajer, "Şu anda Galatasaray yönetimi ile sözleşme yenilemek için görüşüyorum. Galatasaray, Muslera ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor" ifadelerini kullandı.

"MUSLERA GALATASARAY'I 2. EVİ OLARAK GÖRÜYOR"

G.Saray'ın Uruguaylı file bekçisini takımın lideri yapmak istediğini kaydeden Fonseca, "Muslera Galatasaray'ı 2. evi gibi görüyor. Onlar da Muslera'yı çok seviyorlar ve gelecekte takımın lideri olmak istiyorlar" diye konuştu.

2011/12 sezonunda Lazio'dan 6,75 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray'ın yolunu tutan Muslera, performansı ile taraftarların sevgilisi oldu. 30 yaşındaki Muslera'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2018'de sona eriyordu.

Sporx
267
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kupa'da Podolski'nin gecesiMuslera'dan 5 yıllık imzaPodolski için flaş sözer
Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu'na tepki4 günde 2 tarihi maçÜnal Aysal'dan geri dönüş sinyali
Volkan Pala İnegölspor’a kiralandıFenerbahçe’ye ceza şoku !Galatasaray Riekerink kararını verdi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS