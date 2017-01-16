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Mete Kalkavan'dan flaş itiraf

METE KALKAVAN'DAN FLAŞ İTİRAF

Mete Kalkavan, Beşiktaş-Trabzonspor maçında Quaresma'yı oyundan atmayarak hata ettiğini söyledi.

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Son dönemin en fazla konuşulan hakemi Mete Kalkavan, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yapılan hakem hataları hakkında açıklamalarda bulunurken, kendisinin Beşiktaşlı olduğu iddialarına da yanıt verdi.

HATA ETTİM

Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Trabzonspor maçında Quaresma'nın, Yusuf Erdoğan'a yaptığı faulde hata yaptığını maç sonunda fark ettiğini söyleyen Mete Kalkavan, "Fazla detayına girmeyeyim. Sonuç olarak ben yanlış karar verdim. Ben o kararı niçin verdiğimi daha sonra izlediğim zaman tespit ettiğimi söylediğimi düşünüyorum. Ancak evet Quaresma'yı atmayarak hata yaptım. Maçtan sonra izlediğim zaman hata yaptığımı gördüm." ifadelerini kullandı.

SORUDA ÇELİŞKİ VAR

Mete Kalkavan kendisinin Beşiktaşlı olduğunu fakat en çok Beşiktaşlıların şikayet ettiği sorusunu da yanıtlayarak, "Beşiktaşlılar benden şikayetçi ve Beşiktaşlıyım diyorsunuz. Soruda çelişki var. Hakeme sorulmaması gereken, hakemin takmaması gereken bir soru bu. Şahsen ben takmıyorum. Hakem belli emek vererek belli basamakları tırmanarak geliyor buralara. Sahaya çıkınca renk seçeceğini düşünmüyorum'' diye konuştu. 

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