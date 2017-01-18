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Messi'den ayrılık açıklaması

MESSİ'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Barcelona’nın süper yıldızı Lionel Messi, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Coach Dergisi'ne konuşan Lionel Messi, "Barcelona beni istediği sürece burada kalmak istiyorum, bunu hep söyledim. Bu takımdan veya şehirden ayrılmak gibi bir niyetim yok" dedi.

Sürekli kıyaslandığı Real Madrid'in süperstarı Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Arjantinli yıldız, "Cristiano Ronaldo iyi bir oyuncu ve ikimiz de birbirimize saygı duyuyoruz. Tüm motivasyonum, kulübümde ve milli takımda benden olan beklentileri karşılamak"' ifadelerini kullandı.

Birçok kupa kazandığını ama milli takımla daha çok kupa kazanmak istediğini söyleyen Lionel Messi, "Barcelona'da kazanılabilecek her şeyi kazandım. Her sezon başında tek beklenti her şeyi kazanabileceğimiz şeklinde oluyor. Kazanılan kupalar için herhangi bir önem sırası yapmak mümkün değil. Kazandığımız her şey bizim için çok önemli" dedi.

Goal.com
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