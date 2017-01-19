''Mehmet Ekici'yi kadro dışı bırakın''

Habertürk gazetesinin haberine göre, Trabzonspor’un gözden çıkardığı Ekici’nin ilk adresi bilindiği gibi Fenerbahçe'ydi. Ancak devreye giren Beşiktaş, Bordo-Mavili kulüple el sıkışıp 200 bin Euro’ya Olcay Şahan’ı verip Mehmet Ekici’nin bonservisini aldı.

Siyah-Beyazlılar, deneyimli oyuncunun devre arasında başka takımlara gitmemesi için de yapılan sözleşmeye 2 milyon Euro’luk bir madde koydurdu. Fenerbahçe’den başka yerde oynamak istemediğini söyleyen Ekici ise en sonunda kadro dışı bırakıldı.

Bu kararın arkasında ise yalnızca Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın olmadığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Muharrem Usta’nın bir araya gelip ortak bir karara imza attıkları öğrenildi.

MUHARREM USTA: 'MEHMET SİZE GELMEK İSTEMİYOR'



Usta’nın “Yaptığımız anlaşmanın arkasındayız ancak Mehmet size gelmek istemiyor. Ne yapmayı önerirsiniz, görüşünüz önemli çünkü hak sizin” dedi.

Orman da, “Mehmet’i zaten sezon sonu için istiyorduk, ama oyuncu gelmek istemiyor. O zaman sonuçlarına katlanır. Kendisi zor olanı seçti. Bence kadro dışı bırakalım” deyince Mehmet Ekici süresiz kadro dışı kaldı.

Mehmet Ekici'nin Trabzonspor'a yaptığı çıkış sosyal medyayı sallamıştı. Ekici şunları söylemişti: "Beni kadro dışı da bıraksanız, Ofspor’a da kiralasanız Beşiktaş’a imza atmayacağım. Gerekirse sezon sonuna kadar bekler Fenerbahçe’ye imzalarım."

2014-2015 sezonu öncesinde Almanya'nın Werder Bremen takımından 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki orta alan oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.