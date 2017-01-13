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Mehmet Ekici'den alkışlanacak karar

MEHMET EKİCİ'DEN ALKIŞLANACAK KARAR

Mehmet Ekici, bu akşamki Bursaspor maçı öncesi yaptığı hareketle bir kez daha alkışı hak etti.

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Fenerbahçe'ye gitmesi artık an meselesi olan Mehmet Ekici, Bursaspor maçı öncesi hocasına hazırım mesajı gönderdi ve ekledi: Bir karar verdim. Ancak hala Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusuyum. Sahaya çıkar, formamın hakkını da sonuna kadar veririm!

Trabzonspor'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici, Fenerbahçe formasını giymek için artık gün sayarken, o ana kadar da Bordo-Mavililer için mücadele etmeye devam edeceğini gösterdi.
 
Ya şimdi ya da sezon sonunda kesin olarak kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan Ekici, bu akşamki Bursaspor maçı öncesi yaptığı hareketle bir kez daha alkışı hak etti. Zorlu bir transfer dönemi süreci geçiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Ersun Yanal'a, kendisine bu akşamki maçta görev vermesi halinde hazır olacağını söyledi. 

Ersun Yanal ismini yazdı

Fanatik'in haberine göre; Bunun üzerine de Yanal, oyuncusunu ilk 11 tahtasına yazdı. Ekici'nin ise işte bu anlarda ağzından şu sözlerle çıktı: Ben bir karar vermiş olabilirim. Ancak hala Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusuyum. Ekmeğimi buradan kazanıyorum. Sahaya çıkarım ve formamın hakkını da sonuna kadar veririm!

Hem teknik ekibin hem de oyuncuların bu sözler sonrasında duygulandığı, Bursa deplasmanında sahaya ekstra bir moralle çıkacakları bildirildi.

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